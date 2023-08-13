Gözenekleri sıkılaştıran maske yapmak çok kolay

Gözeneklerin genişlemesi yaygın bir durumdur. Ancak artık cildinizi sıkılaştırmak için kat kat ürün kullanmanıza gerek yok. Özellikle yanak, alın ve çene bölgelerinde bu durumla karşılaşılır. Eğer gözeneklerinizden şikayetçiyseniz ve ne yaparsanız yapın geçmiyorsa evde doğal maskeler deneyebilirsiniz. Gözenekleri sıkılaştıran maskeler yaparak güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Maske yapımı düşünüldüğü kadar zor değildir. Sadece cildinize uygun maskeyi bulmanız gerekiyor. Bazı maddeler ciltlerde alerjik reaksiyona sebep olabilir, bunun için de öncesinde küçük bir deneme yapabilirsiniz. Bu maskeleri düzenli olarak yaptığınızda gözeneklerinizin kapandığını göreceksiniz. Önereceğimiz maskeleri evde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ama hangisi yaparsanız yapın, mutlaka cildinizin temiz ve yeni yıkanmış olması gerektiğini unutmayın.

NEMLENDİRİCİ ETKİLİ SALATALIK

EN çok tercih edilen gözenek sıkılaştıran maske nemlendirici etkisi olan salatalık maskesidir. Bu maskeye alternatif kremler de çıkmış durumda ama yine de hiçbirinin maskeler kadar etkili olmadığını bilmelisiniz. Salatalık maskesini yapmak için 2 kaşık yoğurt, yarım salatalık ve 1 yemek kaşığı kaymağa ihtiyacınız var. Salatalığı rendeleyerek yoğurtla karıştırın. Ardından kaymağı ekleyin ve krem kıvamına getirin. Oluşan kremi cildinize sürün ve 10 dakika kadar bekleyin. Soğuk suyla yıkayın. Haftada 2 kere yapın.

ELMA SİRKESİ MİKROPLARLA SAVAŞIYOR

ÇOK az bilinen ama faydası fazla olan bir maske de elma sirkeli maskedir. 1 fincan içme suyu ve elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Bu sirkeyle rahatlıkla evde gözenek sıkılaştırıcı maske yapabilirsiniz. Mikropları yok eden bir özelliğinin de bulunduğunu bilmelisiniz. Öncelikle elma sirkesiyle suyu karıştırın. Ardından bir pamuk yardımıyla cildinize sürün. Bir iki dakika kadar bekleyin ve sonra yıkayın. Elma sirkesinin kokusunu bastırmak için suyu biraz fazla koyabilirsiniz.

PARLAKLIK VEREN PORTAKAL VE ALOE VERA

1 adet portakal ve aloe vera jeliniz varsa bu maskeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bol C vitamini içeren bu iki malzeme, cildinizi sıfırdan oluşturacak ve parlak görünüm verecek. Portakal kokulu bu maskeyi yapmak çok zamanınızı da almayacak. Portakalın suyunu sıkın ve ufak bir kapta aloe vera jeliyle karıştırın. Temiz cilde uygulayın ve kurumasını bekleyin. Hem cildinizi yumuşatacak hem de ferah bir his verecek. Portakal sevmiyorsanız sadece aloe vera kullanarak da cildinizi temizleyebilirsiniz.

GÜL SUYUNDAN GELEN NEM

GÜL suyunun nemlendirici özelliği maske yapmak için harika... 2 kaşık yoğurt, 2 kaşık un ve doğal gül suyuna ihtiyacınız var. Bütün malzemeleri karıştırın ve maskeyi yapmaya başlayın. Ardından temizlediğiniz cildinize uygulayın, 20 dakika kadar cildinizde kalmasını sağlayın. Gül suyu yerine gözenek sıkılaştırıcı yağ olarak gül yağı da tercih edebilirsiniz. Her ikisi de düzenli kullanımda faydalarını ortaya koyacak.