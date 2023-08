Yaz keyfini mobilya seçiminizle uzatın

Sonbahara girerken yazın enerjisini ve atmosferini evlerde yaşamaya devam etmek isteyenler, doğru mobilya seçimi ile yaşam alanlarını Akdeniz esintisi ile taçlandırıyor. Görsel bir bütünlük yakalayan mobilyalar, yaşam alanlarında ferah, canlı ve rahat bir ortam yaratmak için gerekli ipuçlarını verirken evlerin ruhunu da hep yaza yakışır bir enerjiyle karakterize ediyor.

Bu noktada mobilyanın tasarımından rengine, evin diğer doneleriyle uyumundan doğru yerleşime kadar her detayın önemli olduğuna dikkat çeken Coastal Homes'un Kurucusu Ahmet Tipi, sonbahara girerken yaz keyfini uzatmak isteyenler için önemli ipuçlarını paylaştı.

SICAK GÜNLERİ ANIMSATAN FERAH RENKLER

RENK kartelasında ton seçimi yaparken daha rafine renklere yönelmek yaratılmak istenilen Akdeniz evleri için oldukça ideal. Bu noktada mobilya parçalarını pastel veya beyaz gibi açık ve parlak renklerde seçmekte fayda var. Çünkü daha açık renkler, yaz enerjisini çok daha derinlikli yansıtır, alanı daha açık ve havadar hissettirebilir.

Bu noktada kullanıcılar daha cesur tercihler isterse aksesuarlarda renk patlatmaları yapabilir. Yastıklar, örtüler veya dekoratif parçalar aracılığıyla canlı vurgular ekleyebilir. Çiçek veya tropikal motifler gibi yaz hissini uyandıran renkli desenler ve baskılar kullanabilir.

AKDENİZ HAVASI İÇİN DOĞALLIĞIN YILDIZI AHŞAP

AKDENİZ stilinin belirleyici unsuru olan ahşap yaz enerjisini yansıtmada da çok güçlü. Ahşabın ham görüntüsünü yansıtan ya da ruhunu ve naturasını koruyarak tasarlanan mobilyalar, yaz enerjisini başarılı bir şekilde resmediyor. Dolayısıyla doğal malzemelerin öne çıktığı mobilyalar, iç mekanlara kişilik ve yaz enerjisi katmak için birebir. Yazlık ve tropikal bir havaya sahip olan bu malzemeler evlere bir dış mekân dokunuşu getiriyor.

ZAMANSIZ TASARIMLARLA YAZ HEP EVLERDE

SADE ve dağınıklıktan uzak mobilya tasarımları, dingin ve sakinleştirici bir ortam arayanların ilgisini çekiyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran 'Less is more' yani az çoktur akımı ile birlikte abartılı tasarımlar yerini daha sofistike ve elegan çizgilere bırakıyor.

Çok katmanlı mobilyalar yerine daha yalın stillerle çok daha temiz ve rafine bir görünüm yaratılıyor. Bu tasarım anlayışı sadeliği güçlü bir tasarım diline dönüştürerek yazın o dingin ve huzur veren enerjisini yaşam alanlarına taşıyarak görsel bir illüzyon yaratıyor.