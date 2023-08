Tamirhaneden şampiyonluğa

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Çağatay Çoklar, motosiklet yarışmalarında aldığı derecelerle ailesini gururlandırdı. Geçtiğimiz yıl Türkiye Şampiyonluğunu kaçıran minik sporcu şimdi dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek için gün sayıyor. 33 yıldır yarışlara katılan motosiklet tamircisi babasının izinden giden Çoklar, bu yıl Afyonkarahisar'da, 1-2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndaki yarışmalara katılacak 5 yarışçı arasına girdi.

Niyazi Çoklar, henüz bebekken geçirdiği bir rahatsızlık sonucunda oğlunun kulaklarında ciddi işitme kaybı yaşayan ve hayatına işitme cihazı ile devam eden oğlunun dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek 5 yarışçı olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Oğluna her türlü desteği verdiğini ancak bu kez mali yükün kaldıramayacağı kadar ağır olduğunu belirten baba Çoklar, "Ben, ülkem adına yarışacak olan oğlumun başarılı olabilmesi için elimden geldiğince her türlü maddi ve manevi desteği vermeye çalışıyorum. Ancak bu kez ne yazık ki beni aşıyor. Bu yüzden de sponsor firmalarca verilebilecek desteğe ihtiyacımız var. Bu destekle ülkemizin bu klasmandaki gururu Çağatay, dünya şampiyonasından en az ilk üç dereceye girebilecek bir sonuçla dönecektir" diye konuştu.

ANNESİ HİÇ İSTEMEMİŞ

Çağatay'ın motosiklet tutkusunun babasının tamir atölyesinde motosikletleri göre göre başladığını anlatan Niyazi Çoklar, "Oğlum resmi olarak 2021 de bu spora başladı. Merakı vardı. İşin aslı her ebeveyn çocuğunun kahramanı. Ama tabiki çocuğun içerisinde de varmış. Ben motorculuğu 33 yıldır yapıyorum. Annesi Selin, oğlumuzun bu sporu yapmaya başladığını öğrendiğinde neredeyse kalp krizi geçirecekti. Hatta birçok insandan da çok tepki aldık. Ama çocuğun başarısını gördükten sonra biraz daha ılımlı bakmaya başladılar. Şimdi ise herkes oğluma 'Gururumuzsun', 'Şampiyonumuzsun' gibi motive edici sözlerle yaklaşıyor" dedi.

KORKU VE GURUR İÇ İÇE

Çağatay'ın bu sporu yaparken gerek yarışlarda, gerekse antrenmanlarda defalarca kaza yaptığını söyleyen Baba Niyazi Çoklar, "Kazalarda çenesi açıldı. Parmağı kırıldı. Ayağını kırdı. Tüm bu olumsuzluklar karşısında da hiç yılmadı. Bu kaza yarışma sırasında bile başına gelmiş olsa, kalktı ve motosikletine binerek yarışmayı sürdürdü. bugüne kadar da hiçbir yarışı yarım bırakmadı" dedi. Her yarışta parkurda yarışan oğlu kadar, büyük heyecanı yaşadıklarını dile getiren Niyazi Çoklar, "Tabii ki yarışmalarda büyük bir kaza geçirmesinden endişe ediyoruz. Böylesi bir kazanın sonuçlarından korkuyoruz. Hatta yarışmanın son etaplarına gelirken, sesim soluğum kesiliyor. Biri bana soru soruyor, cevap veremiyorum. Ama bu olumsuzluklara rağmen elde ettiği derecelerden de büyük gurur duyuyoruz. Ama başarılı olmayı en çok da kendisi istiyor. Biz onu zorlamıyoruz. Hatta ben defalarca bırakması için ısrar ettim ama onun dünya şampiyonluğu hedefi olduğu için bırakmak istemiyor" diye konuştu.

Oğlunu motosiklet sporuna başlamadan önce, futbol ve tenis gibi farklı spor dallarına yönlendirmeye çalıştığını da anlatan Niyazi Çoklar, "İlk önceleri futbol oynamak istediğini söylemişti. Ben de bir futbol okuluna yazdırdım. Kısa bir süre sonra, 'Baba ben futboldan zevk almadım' dedi. Daha sonra tenise merak saldı. Bir tenis kulübüne yazdırdım onu da istemedi. Bir gün makul fiyata ikinci el 50 cc bir motosiklet denk geldi ve onu satın aldım. Doğum gününde de Çağatay'a hediye ettim. O güne kadar bisikleti bile denge tekerlekleriyle sürüyordu. Ona hediye ettiğim motosikleti kullanabilmesi için, önce denge tekerleklerini söktü ve bisikleti öyle kullandı. Aynı gün motosikletini de kullanmaya başladı. O günden sonrada da bizim motosiklet tutkumuz tamamen heyecanlı ve gururlu bir serüvene dönüştü. Şimdi biz bu yolda ilerlemeye ve yol kat etmeye devam ediyoruz" dedi.

SOFUOĞLU'NUN YOLUNDA

Motosiklet kullanma konusunda gerçekten becerikli olduğunu fark ettikten sonra Çağatay'ı kendi yaş grubundaki sporcuların bulunduğu koşullarda gerçekleştirilen yarışmalara sokmaya karar verdiklerini aktaran Niyazi Çoklar, "İlk yarışmada, hani annelerimiz bize der ya bir numara büyük alalım da seneye de giysin diye biz de bir numara büyük motor aldık seneye de kullansın diye. Ama biz hata yapmışız. Yeni aldığımız motoru 85 cc de ilk defa yarıştığı sene de hiç kullanmamıştı. Sezon finalinde genel klasmanda Türkiye 3.sü oldu. Çağatay'ın boyu yetmiyordu zaten. Ona yaşına uygun yeni bir motor aldık. Bu motorla yarıştırdık. Her yarışta birincilik, ikincilik, üçüncülük gibi derecelerle şeref kürsüsüne çıktı. Her insanın yaşamı boyunca kendisine idol olarak gördüğü örnek kişilikler vardır. Çağatay'ın da hedefi; Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Cihan Öncü gibi olabilmek. Şu anda da onların yolunda ilerlemeye çalışıyor" dedi.

HEM RAKİPLERİ HEM DE EKONOMİK ZORLUKLARLA MÜCADELE EDECEK

Yarışmaların çoğunlukla çamurlu parkurlarda gerçekleştiğine işaret eden Niyazi Çoklar, "Bu yüzden de her yarışta birkaç takım koruyucu kıyafete ihtiyacımız oluyor. Ekonomik sebeplerle yedek kıyafetimiz olmadığı için çamurlanan bu kıyafetleri araba yıkama makineleriyle yarışma sahasında yıkamak zorunda kalıyoruz. Çadırlarda kurutup geri giydiriyoruz. Her yarışta bir lastiğimiz gidiyor. Bir lastiğin maliyeti en az 2-3 bin lira. Bunların yanı sıra yarışmalara kendi aracımızın arkasına bağladığımız üzerinde motosikletlerimizin olduğu römorku bağlayarak gidiyoruz. Geçen sene bin 500 TL'ye gittiğimiz yarışmalara bu yıl 5 bin TL'ye gidemiyoruz. Elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Yetişemediğimiz yerde artık hobi olarak yapacağız. Dünya şampiyonasına gelecek sporcular yanlarına yedek motosikletlerini bile getiriyorlar. Komple motor yapabilecekleri yedek malzemeleri bile var. Bizim yanımızda bir tane çıkma lastiğimizin yanı sıra benim büyümüş tişörtlerim var. Ama problem değil gurur verici bir şey. Türkiye'de Motosiklet Federasyonu tarafından dünya şampiyonasına davet edilen 5 çocuktan biri de benim oğlum. Düşünün dünya şampiyonasına bu şekilde gideceğiz. Bu yüzden de gerçekten ülkemizi temsil edeceğimiz böyle bir şampiyonada bize destek olabilecek sponsorlara ihtiyacımız var. Dünya şampiyonası Çağatay için çok önemli hem Türkiye'yi temsil edecek, hem de eğer dereceye girebilirse kariyerine yepyeni bir gurur dolu halka daha katmış olacak " diye konuştu.

KARDEŞİ BEŞ YAŞINDA BAŞLADI

ÇAĞATAY'IN 5 yaşındaki kardeşi Mert'in de ağabeyi gibi şimdiden motosiklet kullanmaya başladığını anlatan Niyazi Çoklar, "Küçük kardeşi bu yıl Afyon'daki ilk yarışmasına katıldı. Yarışmayı sondan birinci olarak tamamladı ve buna çok sevindi. Çocuklarımın benden sonra şu an ekmek paramızı kazandığımız motosiklet tamir atölyemizi yürütmelerini arzuluyorum. Çünkü biz anne ve babası olarak onların her an yanlarında olamayacağız. İllaki bu işi öğrenmelerini istiyorum" dedi.

"DERSLERİNE ENGEL DEĞİL"

MİNİK sporcunun motosiklet tutkusunun okuldaki eğitim ve öğretim hayatını olumsuz etkilememesi için bazı önlemler aldıklarını da anlatan Niyazi Çoklar, "Okuldaki dersleri kötüye doğru gittiğini gördüğüm an, hemen bu durumu bahane ederek Çağatay'a motosiklete binmeme cezası veriyorum. İşitme engeli olduğu için biraz içine kapanık. İşitme sorunundan kaynaklanan dikkat dağınıklığı var. Buna rağmen sınıfını 'Teşekkür Belgesi' ile geçtiği de oluyor. Artık işitme sorunuyla yaşamaya da alıştı" dedi.