Çocuklara destek için buluştular

Belli aralıklarla özel çocuklar yararına sosyal projeler gerçekleştiren Ege Engelsiz Yaşam Derneği, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Dernek üyeleri bu yıl yeni açılan LaVie Otel Çeşme sponsorluğunda özel çocuklara destek için kahvaltıda bir araya geldi. Katılımın yüksek olduğu organizasyonda kadın gücü ve yardımlaşma ön plandaydı.

SEVGİYE ENGEL YOK

Her zaman özel çocukların yaşamda mutlu ve başarılı olabilmelerine destek verme amacında olduklarını ifade eden Dernek Başkanı İnci Sancak, "Ne mutlu ki 'Sevginin önünde engel yoktur' diyerek çıktığımız bu özel yolculukta, değerli gönüllülerimizle birlikte büyük bir aile olduk. Her yıl hazırladığımız projeler ve etkinliklerle özel çocuklarımızın başarılarını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Her zaman İzmir'imizin güzel yürekli kadınları, en büyük destekçimiz olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından dernek üyelerini misafir eden LaVie Otel Çeşme'nin sahibi Neşe Aydın'a teşekkür plaketi veren Sancak, "Bu çok özel günü özel çocuklarımıza ayıran, onların başarılarına destek olmayı seçen otel çalışanlarına ve Neşe Hanım'a da çok teşekkür ediyorum" dedi