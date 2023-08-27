İzmir’in okul sıralarına gönüllü bakım

İzmir Bornova'da bulunan tüm resmi okullardaki öğrenci sıraları, Mimar Sinan MTAL'nin gönüllü öğretmen, öğrenci ve personelleri tarafından el birliğiyle yenileniyor. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına temiz sıralarda başlaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Mimar Sinan MTAL Okul Müdürü Zülküf Yıldız, "10 bine yakın sıra bu bakımlardan geçecek ve 4 ile 8 bin lira arasındaki bakım maliyetini 50 liraya kadar düşürmüş bulunuyoruz" dedi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Atölyesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde takip eden okul müdürü Zülküf Yıldız, "Bornova'daki bütün okulların, yüzeyi bozuk olan, kazınmış olan, çizilmiş olan sıralarını buraya getirip; gönüllü öğretmen, öğrenci ve personellerimizle sıraların yüzeyini zımparalamak, verniklemek, kırık varsa kaynak yapmak vb. bakım onarım ve tamirat işlemlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmenlerinden Mustafa Yakın, "Öğrencilerimiz hem el becerilerini geliştirmiş oluyorlar hem de derste görmüş oldukları malzemeyi, takımı burada uygulamalı olarak kullanmış oluyorlar. İş hayatına hazır bir şekilde yetişmiş olacaklar" diye konuştu.