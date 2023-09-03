Kitap kurtları Çeşme meydanda bir araya geldi

Bu yıl ilki düzenlenen Çeşme Kitap Günleri, 4 gün boyunca binlerce okuyucuyu Çeşme Meydanı'nda ağırladı. "Onlarca yazar, binlerce kitap" sloganıyla gerçekleştirilen kültür ve bilgi dolu etkinliğe, İzmir Yazarlar Kooperatifi de (İZYAKO) edebiyatın güçlü kalemleri olan yazar ortaklarıyla katılım sağladı. Edebiyatın farklı türlerinden oluşan eserler, İZYAKO standında okuyucularla buluştu.

Birçok yazarın imza günleri ve söyleşilerle dahil olduğu buluşmaya, İZYAKO ortaklarından Aydan Tuncayengin, Serkan Esen, Aynil Onur Yüksel, Betül Özlem Yurdakul, Kadir Karpuz, Mümtaz Gökçebağ, Ayşe Manav, Selin Sunal ve Mukadder Çimen de katılarak, edebiyat tutkunları için kitap imzaladı. Kültür/sanat hareketini daha geniş kitlelere yaymak için Çeşme'de buluştuklarını belirten kooperatif ortağı ve proje genel koordinatörü gazeteci, yazar, eğitimci Aydan Tuncayengin "Bu hareketin ve etkinliğin en önemli amacı kitap okuyan nesillerin, geleceğin mimarisinin şekillenmesinde büyük önem taşıdığını anlatmaktır" dedi.