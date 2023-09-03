Vizesiz gastronomik yolculuk

Gürcistan'ın et, deniz ürünü, sebze ve hamur işlerinin harmanlandığı bir mutfağı var. Bir nevi peynirli pide denebilecek khachapuri, mchadi dedikleri mısır ekmeği, mantının büyüğü hinkal, baharatlı etli çorba kharcho, lokum gibi etlerle hazırladıkları şaşlık ve deniz ürünleri Gürcistan Mutfağı'nın öne çıkan lezzetlerinden. Ayrıca Gürcü mutfaklarında efsane soslar ve fermente gıdalar da yapılıyor. Özellikle tkemali dedikleri bir erik sosu var ki tadı tam anlatılmaz yaşanır.

BÖREĞİN BAŞROLÜ KAPTIĞI MAKEDONYA

ÜRÜN çeşitliliği ile fark yaratan ve Balkanların öne çıkan mutfaklarından biri Makedon Mutfağı. Gelin, patlıcan, biber, domates, sarımsak başta olmak üzere sebzelerin bolca kullanıldığı, kırmızı etin başrolde olduğu, süt ve süt ürünlerinin sofralardan eksik olmadığı Makedon Mutfağı'na doğru bir keşif yolculuğuna çıkalım. Üzeri bolca rendelenmiş peynirli şopska salatasının, kütür kütür turşuların sofralardan eksik olmadığı, böreğin, köftenin başrolde olduğu Makedon Mutfağı'nı denemek isterseniz rotanızı Mekadonya'nın başkenti Üsküp'e ya da şirin sahil kasabası Ohrid'ye çevirebilirsiniz.

AZERBAYCAN

DOLMA VE PİLAV SEVENLERİN TERCİHİ

Azerbaycan'ın Orta Doğu ve Doğu Avrupa'dan izler taşıyan zengin bir mutfağı var. Tarım alanlarının oldukça geniş olduğu Azerbaycan'da ürün çeşitliliği de bir hayli fazla. Haliyle bu zenginlik, mutfak kültürüne de yansıyor. Azerbaycan Mutfağı'nda etli yemekler ve kebaplar oldukça önemli. Geleneksel Azerbaycan Mutfağı'nda hem kırmızı etten hem de beyaz etten nefis kebaplar ve tencere yemekleri pişiriliyor. Sarma ve dolmaların vazgeçilmez olduğu Azerbaycan Mutfağı pilav çeşitliliği ile de sofralarda lezzet fırtınası estiriyor. Otantik bakır kazanlar, siniler gibi geleneksel kapların bolca kullanıldığı Azerbaycan Mutfağı'nda Doğu Anadolu Mutfağı'mızla benzer pek çok yemek bulmak mümkün. Piti, bozbaş, düşlere, lüle kebabı Azerbaycan'a gittiğinizde mutlaka denemeniz gereken lezzetlerden sadece birkaçı.

KAYMAKLA GÜZELLEŞEN BOSNA HERSEK

En güzel zamanı haziran ve eylül ayları arası olan Bosna Hersek'in bize hiç de yabancı olmayan bir mutfağı var. Boşnak Mutfağı denilince şüphesiz akıllara ilk el açması o efsane börekler geliyordur. Ispanaklı, kıymalı, peynirli, patatesli...

Etin, etli yemeklerin, köftenin ve tabi ki pilavların da Boşnak Mutfağı'ndaki yeri büyüktür. Boşnaklar, Türkler için yoğurt neyse bizim için de kaymak odur derler. Hatta Boşnaklar köfte başta olmak üzere pek çok yemeği yanında kaymakla servis ediyorlar.

SOĞUK İKLİM LEZZETLERİYLE UKRAYNA

Tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapan Ukrayna'nın bu kültürlerin etkisi ile zenginleşmiş bir mutfağı var. Soğuk iklim koşulları çerçevesinde şekillenen geleneksel Ukrayna Mutfağı'nda ağırlıklı olarak doğal ve mevsimsel malzemeler kullanılıyor.

Ukrayna'nın hamur işlerinin ağırlıklı olduğu, süt ve süt ürünlerinin sofralardan eksik olmadığı çok lezzetli bir mutfağı var. Ayrıca soğuğa en dayanıklı sebzeler arasında ilk sıralarda yer alan lahana, patates ve şalgam da Ukrayna mutfaklarında bolca kullanılıyor.

FERMENTE GIDA VE SOS CENNETİ GÜRCİSTAN

Gürcistan'ın et, deniz ürünü, sebze ve hamur işlerinin harmanlandığı bir mutfağı var. Bir nevi peynirli pide denebilecek khachapuri, mchadi dedikleri mısır ekmeği, mantının büyüğü hinkal, baharatlı etli çorba kharcho, lokum gibi etlerle hazırladıkları şaşlık ve deniz ürünleri Gürcistan Mutfağı'nın öne çıkan lezzetlerinden. Ayrıca Gürcü mutfaklarında efsane soslar ve fermente gıdalar da yapılıyor. Özellikle tkemali dedikleri bir erik sosu var ki tadı tam anlatılmaz yaşanır

OSMANLI, BALKAN VE AVRUPA KARMASI SIRBİSTAN

Balkan Yarımadası'nın orta noktasında yer alan Sırbistan, etnik çeşitliliği ve zengin kültürel yapısı ile dikkat çekiyor. Osmanlı, Balkanlar ve Avrupa gibi farklı mutfak kültürlerinden izler taşıyan Sırbistan Mutfağı'nda pek çok lezzet var. Cevapcici dedikleri nefis köfteleri ve özel köfteyle yaptıkları hamburger 'plejeskavica' ile popüler olsa da Sırp Mutfağı'nda çok daha fazlası var. Bir tür mısır ekmeği olan 'proja' ve onun eşlikçisi közlenmiş kırmızı biber, patlıcan ve sarımsakla yapılan 'ajvar', kuru etler başta olmak üzere şarküteri ürünleri, hem etli hem de sebzeli olarak yapılan lokum gibi güveçler, arası krema ya da marmelat dolgulu olan mini çörek 'krofne' başta olmak üzere daha pek çok lezzet Sırp Mutfağı'nda keşfedilmeyi bekliyor.

DENİZ ÜRÜNLERİ ETKİSİNDE KARADAĞ

Dünyanın en genç ülkelerinden biri olan Karadağ keyifli sahilleri, eğlenceli gece hayatı ile son yıllarda popülerliğini iyice arttırdı. Akdeniz Mutfağı'nın etkisindeki Karadağ Mutfağı, İtalyan ve Yunan mutfaklarından da izler taşıyor. Deniz ürünlerinin başrolde olduğu Karadağ Mutfağı'nda tazelik önemli. Süt ve süt ürünlerinin eksik olmadığı Karadağ Mutfağı'nın 'njegusi' diye oldukça meşhur bir peyniri var. Balkan mutfaklarının ortak lezzeti kaçamak, cevabi gibi lezzetleri de Karadağ restoranlarında bulabilirsiniz.

PIRASA VE ACI BİBERİN VATANI ARNAVUTLUK

Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan Arnavutluk, klasik deniz tatilinden sıkılanlar için güzel bir alternatif olacaktır. Pırasalı, soğanlı, kıymalı, ıspanaklı başta olmak üzere efsane böreklerin sofralardan eksik olmadığı, ciğerin yadsınmaz bir yerinin olduğu, etli sebzeli tencere yemeklerinin olmazsa olmaz bir mutfağı var Arnavutların. Hele bir de o acısına hayran kalacağınız biberleri yok mu? Arnavutluk'a giderseniz trileçeyi bir de yerinde tatmadan, en güzelinden kuru et ve peynir almadan dönmeyin.