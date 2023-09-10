Geleceğin evlerinde doğallık ve kolaylık ön planda

YAZLIKLARDAN eve dönüşler başladı artık evde daha çok zaman geçireceğimiz kesin. Evi yenilemek isteyenler mobilya akımlarını merak diyor. Organik dokular, doğa teması, cesur sanatsal akımlar, minimalizm, geçmiş ve moderni birleştirmek dekorasyonun yeni kodları...

BİYOFİLİK TASARIM ETKİSİ

BİYOFİLİK tasarım, bu sonbahar mobilya sektöründe güçlü bir etki yaratmaya devam ediyor. Bu trend, insanlar ile doğa arasındaki bağı vurgulayarak iç mekanlara doğal unsurların entegre edilmesini sağlıyor. Organik şekiller, bitki esinli desenler ve hasat edilmiş ahşap gibi malzemelerle tasarlanan mobilyalar, doğadan aldığı ilhamla yaşam alanlarına yeni bir boyut kazandırıyor ve kullanıcıların doğada hissetmesini sağlıyor.

TARZLARIN BİRLEŞİMİ

BİRDEN çok tarzın aynı anda kullanılmasıyla keşfedildiği 2023'te metal ve ahşap, deri ve kumaş, cam ve taş gibi kontrast dokuların birleştirilmesi, büyüleyici bir görsel çekicilik yaratıyor. Bu kombinasyonlar, mobilyalara derinlik katmanın yanı sıra iç mekanlara dinamik ve sofistike bir görünüm sunuyor.

RETRO MODELLER

BU sezon yaşam alanlarına, ikonik mobilya siluetleri, retro renk paletleri ve farklı tasarım dönemlerini andıran vintage estetiği dönüyor. Bu trendde eğilimli ince ayaklara eklenen metal detaylar sayesinde tasarımlarda vintage esintiler, günümüz çizgileriyle harmanlanıyor.

ÇOK YÖNLÜ MODÜLER MOBİLYALAR

KULLANICILAR yaşam alanları için adapte edilebilir çözümler ararken, 2023 sonbaharında modüler mobilyalar ivme kazanıyor. Modüler parçalar, esneklik ve özelleştirme sağlarken, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre mobilyaları yeniden düzenlemelerine de olanak tanıyor. Bu tasarımlar her oda büyüklüğüne ve düzenine uygun olduğundan, şehir yaşamı veya çok amaçlı mekanlar için de ideal bir hale geliyor.

CESUR SANATSAL İFADELER

2023 yılının sonbaharına gelindiğinde mobilyalar, cesur sanatsal ifadelerin bir tuvali haline geliyor. Benzersiz şekiller, canlı renkler ve beklenmedik detaylar bu trendi tanımlayan en önemli anahtar kelimelerden bazıları. Sanatsal özelliklere sahip mobilya koleksiyonları, heykelimsi formlar, karmaşık desenler ve göz alıcı süslemeler gibi, iç mekanlara kişilik ve yaratıcılık katma işlevi görüyor.