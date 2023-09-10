‘İçimdeki Kadınlar’ iyilikte buluşturdu

Ressam Yeşeren Halıcı'nın "İçimdeki Kadınlar" adlı kişisel resim sergisi sanatseverleri bir araya getirdi. No:66 Sessions'da düzenlenen ve 30 Eylül'e kadar açık kalacak sergiden elde edilen gelirin bir kısmı Ege Engel Siz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak. Kadın temalı yağlı boya eserlerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Ressam Yeşeren Halıcı, sergiyi yakın zamanda kaybettiği babası Ali Galip Özgül Halıcı anısına düzenlediğini belirterek "Herkes bir parça kendini görsün isterim resimlerimde. Tek gayem sanatla iyileşmek, iyileştirmek. Hep birlikte özel çocuklarımızın hayatlarına dokunmak için bir aradayız. Yanımda olan herkese teşekkür ederim, iyi ki varsınız" dedi. Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak ise başta Ressam Yeşeren Halıcı olmak üzere sergide emeği geçen ve destek olan herkese minnettar olduğunu vurgulayarak "Hep birlikte çocuklarımıza umut olmak için el ele verdik. Değerli destekleriniz için tüm özel çocuklarımız ve aileleri adına yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.