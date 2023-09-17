‘İyiliğin iyileştirici gücüne inanıyorum’

Kızılay'a kadın eli değdi. İki yıl önce "Türk Kızılay Kadın" kuruldu. O günden bugüne birçok başarılı projeye imza attılar. Türk Kızılay Kadın İzmir'de ise kentin güçlü ve çalışkan isimleri var. Adeta Kızılay'ın şampiyonlar ligi. Türk Kızılay İzmir Kadın yönetim kuruluna Gonca Aslan başkanlık ediyor. Aslan, "Tek bir amacımız var o da iyilik hareketini çoğaltmak.

Bence iyiliği yaymanın yolu kadının özverisinden, gücünden, merhametinden geçiyor ve iyilik yolunda yapacağımız daha çok şey var" diyor.

KIZILAY KADIN'LA YOLLARINIZ NASIL KESİŞTİ?

- ASLINDA Kızılay Kadın ile yollarımızı "İyilik" ve "İyi olma" duygusu kesiştirdi.

Ben iyiliğin, insanı iyileştirdiğine inananlardanım ve inandığım bu felsefe, yolumu iyiliğin gücü ile insanın ve toplumun acısını dindirmek, direncini artırmak için çalışan Türk Kızılay Kadın ile kesiştirdi.

Ayrıca 2020 yılında yaşadığımız İzmir depreminde Kızılay İzmir Şubesinin saha çalışmalarını, gayretini yakından takip etme imkanım olmuştu. Yönetimde yer almam ve Kızılay Kadına başkanlık ile ilgili teklif geldiğinde tereddütsüz kabul etmemin nedenlerinden biri de açıkçası İzmir şubenin o dönemki performansı oldu.

- NELER YAPIYORSUNUZ?

- İZMİR Kızılay Kadın başta bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin destekleri ile düzenlediği organizasyonlardan elde ettiği gelirlerle ihtiyaç sahibi kadın, çocuk, yaşlılara destek veriyor. Dezavantajlı bölgelerde birçok farkındalık projesini hayata geçiriyor, toplumun bilinçlenmesine ve güçlenmesine yardımcı oluyor. Kent genelinde kadın gönüllülerimizle saha faaliyetlerine destek veriyor.

KIZILAY KADIN'IN ŞAMPİYONLARI Yönetimde kimler var?

- İZMİR Kızılay Kadın yönetiminde İzmir'in güçlü, çalışkan ve öncü isimleri var. Biriçim Didem Özkardeş, Nuray Ekmekçioğlu, İrem Büyükhelvacıgil, Fulya Karamut, Jülide Kıyak, Ferzan Yapkuöz, Damla Soysal, Ela Ekmekçioğlu, Hürrem Carolin Keskin, Zöhre Develioğlu ve Ayfer Salepçioğlu'ndan oluşan yönetimimizle çok güzel işlere imza atıyoruz.

- Hepimizi derinden sarsan 6 Şubat depreminde neler yaptınız?

- TÜRK Kızılay afet döneminde AFAD'ın altında Türkiye Afet Müdahale Planına göre afetzedelerin gıda ve kan gereksinimini karşılamakla yükümlü. Bu kapsamda 300 mobil mutfak ile 10 ilde 425 milyon öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Halen sahada faaliyetlerimiz devam ediyor. Türk Kızılay 55 bin vatandaşımızı kaybettiğimiz asrın felaketinde milletimizin desteği ile yaralılarımızın kan ihtiyacını karşıladı. Türkiye'den ve dünyadan bölgeye sevk edilen yardım malzemelerinin sayım sevk idare ve ihtiyaçlılara ulaştırılmasını organize etti. Bu kapsamda sadece İzmir'den, Valiliğimizin desteği ile 20 bin palet yani 1000 TIR yardım malzemesi Kızılay koordineli olarak bölgeye gönderildi.

Psiko destek ekiplerimizle, 6 bin personel ve gönüllü bölgede çalışmalara destek verdi.

- SİZ DE DEPREM BÖLGESİNE GİTTİNİZ DEĞİL Mİ?

- DEPREMİN hemen ardından profesyonel bir ekip gönderdik. Kızılay Afet Müdürümüzün öncülüğünde bu ekip hiç dönmeksizin üç ay orada kaldı. Ben Hatay'daki çalışmalara katıldım. Afetin büyüklüğünü anlamak için orada olmak gerekiyor. İnsanı duygusal olarak zorlayan çok büyük bir imtihandı, koca bir şehrin yok olduğunu gördük.

Maddi manevi ve insani büyük kayıpların ve dramların yaşandığı zamanlardan geçtik.

Ama milletimizin sağduyusu, yardımseverliği ve devletimizin gayreti ile yaraları hızla sarmaya başladık.

- Kızılay'ın afetlere karşı uyguladığı planlar var ancak 6 Şubat depremi olağan dışı bir durumdu, bu noktada yeni senaryolara ve planlara ihtiyaç var mı?

- SADECE deprem ve sel felaketi ile değil, değişen ve küresel ısınma ile yaşadığımız yeni afet türleri ile de karşılaştık.

Gecen seneki Antalya, Muğla ve 36 farklı yerde çıkan orman yangınları bizi çok farklı bir afet planlamasına sevk etti. Yangın daha önce bu çapta karşılaştığımız bir afet değildi. Türkiye'nin 7 bölgesinde kurulu afet müdahale merkezlerimiz ve profesyonel kadromuz ile özellikle devletimizin bize verdiği ödev olan güvenli gıda üretimi ve yardım sevkiyatlarının planlamasını günümüz koşullarına göre sürekli yeniliyoruz.

Örneğin Libya'daki büyük sel felaketine Türkiye'nin planlamasıyla, TSK gemileri ile Kızılay yardım malzemelerini götürdük.

- HERKES GÖNÜLLÜLÜK ESASI İLE Mİ ÇALIŞIYOR?

- EVET. Şube başkanları, yönetim kurulları ve gönüllüler, insani yardım organizasyonunu herhangi bir ücret alamadan yürütür.

STK'ların cinsiyeti olsa kadın olurdu

KIZILAY KADIN NEDİR?

- KIZILAY Kadın aslında bir kadın hareketi. Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi'nden ilham alarak ülke genelinde il ve ilçelerde teşkilatlanmasını tamamlamış başta kadın, aile, yaşlı, çocuk odaklı sosyal hizmet temelli faaliyetler yürüten, kadın gönüllülerin oluşturduğu bir iyilik hareketi. Sivil Toplum Kuruluşları denildiğinde kadını ayrı düşünmek mümkün değil. Genel başkanımız da biliyorsunuz bir kadın. Çok gurur duyuyoruz. Bence STK'ların cinsiyeti olsa kadın olurdu. STK demek merhamet, şefkat demek, bana göre bu duyguları en çok yansıtan da kadınlardır. Kadın gücü, merhameti, şefkati STK'ları pozitif oranda çok etkiliyor.

'İHTİYAÇLILARIN UMUDU YARDIM ALANLARIN DUASI'

İzmir'in de kızılay'a karşı ayrı bir sevgisi var, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- BU sevgi yapmış olduğumuz hizmetlerle teveccüh buldu.

İzmir depreminde etle tırnak misali milletimiz ile afetzedeler arasında güzel bir köprü kurduk. Yaptığımız yardımları şeffaflık ilkesi ile ihtiyaç sahiplerine paydaşlarımızla beraber ulaştırdık sosyal projelerimiz ile "Bir atkı bir oyuncak", "Fazla kalemi olan var mı?", "Bilirsen Yönetirsin", "Sevgi bohçası", Milli Eğitim ile kan kampanyaları, Ramazan'da 30 noktada iftar sofraları, 30 bin kişiye 2 yılda 28 bin kutu et kavurma dağıtılması ve birçok yeni proje ile İzmirlilerin birtakdirini kazandık. Kızılay'da yardım bekleyen insanların umudu ve yardımına koştuklarımızın duası var. Gücümüzü yardım severlerin desteklerinden ve bu kurumdan fayda sağlamış olanların duasından alıyoruz. Bu vesileyle buradan İzmir'in gönlü iyilikle dolu ruz. bağışçılarına ve gönüllülerine sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum. Kızılay 85 milyon insana emanettir ve ona sahip çıkmak hepimizin görevi.