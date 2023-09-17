Sevdiklerimize daha çok zaman ayıracağımız bir hafta olacak

KOÇ

Sezgileriniz sizi yanıltmıyor

Bilinçaltınızda Neptün sayesinde sezgileriniz sizi yanıltmıyor.

İlişkilerinizde huzursuzluk duygusu içinde hareket ediyorsunuz.

Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Karşı tarafla aranızda bazı güç oluşumu içinde olacaksınız. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız.

Aşırı uçlarda olabilirsiniz.

BOĞA

Seçici davranıyorsunuz

Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir dönem içindesiniz.

Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut. İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız...

Uzun yollarla ilgili planlarınızı erteleyebilirsiniz.

Seçici davranıyorsunuz.

İKİZLER

Sorumluluklarınız artıyor

Daima savunma halindesiniz.

Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız.

Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Kafanıza koyduğunuz bir konuda yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz. .

YENGEÇ

Sorunlarınızı ertelemeyin

Ertelediğiniz işler yeniden karşınıza çıkacak. Kendinizle ilgili yapacağınız değişimlerde, yaşayacağınız gecikmeleri sorun yapmamalısınız. Sonuçlar lehinize gelişecektir. Çalıştığınız iş yerinde birçok değişim gündeme gelecektir. Kariyerinizi sorgulamak ve kendinizde kusur bulmak yerine değişen şartlara ayak uydurmaya çalışmalısınız.

Lehinize gelişecek olaylar sizi sevindirecektir.

ASLAN

Detaylar önemli olacak

Aklınıza gelen konularda haklılık durumuna göre hareket etmelisiniz. Detaylar önemli olacak. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir hafta.. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz. İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor.

BAŞAK

Planlarınız ön planda

Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe aksettirebiliyorsunuz.

İlişkilerinizde yaratıcı ve yapıcı tavırlarınızla ilgi odağı olmanıza rağmen, sizin her şeyi ayrıntılı bir şekilde planlamanız kolay bir şey değil.. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan kurtulmanız mümkün değil.. Dostlar arası kırgınlıklar son verin.

TERAZİ

Dengelerinizi koruyun

Aşkın önemli olduğu bir dönemdesiniz. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir. İlişkinizi gözden geçirmeniz gerekecektir.

Mükemmele kavuşmak zaman alacaktır. Sezgilerinizin yanılmadığını görmek, sizi olumlu etkileyecektir.

Yatırım ve finans konularında aldığınız duyumların doğru çıktığını görmek, sizi bir şekilde rahatlatacaktır. Kendinize olan güveniniz artıyor.

Bilinçaltınız çok yoğun.

AKREP

Değişimlere hazırsınız

Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Sorumluluğunuzu en iyi şekilde yaşayan bir kişi olarak, yaşantınızla ilgili yeni bir arayış içine girmiş bulunuyorsunuz. Ele aldığınız konularda çabuk tatmin sağladığınız için, yenilikler konusunda aceleci tavırlar sergiliyorsunuz.

Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz.

YAY

Duygularınız önemli

İsteklerinizi yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız. Siz, her şeyin anında düzelmesini isterken, bazı hatalar kendiliğinden oluşabiliyor. Aşk konusunda karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor.

OĞLAK

Yargılamaktan vazgeçin

Duygusal davranmanızı engelleyen çevresel koşullarını yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

Çevresel koşullarınızı olumlu değerlendirmek için uygun bir hafta. Uzun süredir yapmayı planladığınız yolculukları yapmak için fırsat çıkıyor değerlendirmelisiniz.

Mükemmel bir tekniğiniz var. Yaşama geçirme konusunda zorluk çekmeyeceğinizi bilmenize rağmen, motivasyon konusunda yakın çevre desteğine ihtiyaç duyuyorsunuz..

KOVA

Enerjiniz yüksek

Enerjinizi yüksek tutmalısınız.

Siz değişimler içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz.

İlişkilerinize kesin ve doğru yaklaşım içindesiniz. Konulara gerçekçi bir çözüm getireceksiniz.

Yürürken dikkatli olmalısınız Kazalara müsaitsiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız.

BALIK

Yeniliklere hazırsınız

Yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz sizi yeni günlere hazırlayacaktır. Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel ilişkilerinize yansıtmamalısınız.

Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli..

İnatçılığınızın olumlu yönlerini göreceksiniz. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.