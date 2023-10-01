Çağdaş dansın ‘Feminen’ hali

Genel Sanat Yönetmenliğini Duygu Uysal Simrooğlu'nun, koreograflığını çağdaş dans sanatçısı Cansu Ergin'in gerçekleştirdiği çağdaş dans projesi olan 'Feminen', İKSEV tarafından düzenlenen 30. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde izleyiciler ile buluştu.

FARKINDALIK YOLCULUĞU

Norm Sanat iş birliği ile gerçekleşen, kadının pek çok yüzünü yaşayabilmesini anlatan ve 8 kadının hem kendine hem birbirlerine tanık olarak duygularını ve benliklerini keşfetme fırsatı sunan dans gösterisi, seyirciyi de bir farkındalık yolculuğuna sürükledi. Feminen'de, Asuman Öge, Duygu Soyer, Duygu Uysal Simrooğlu, Esila Mayadağ, Ezgi Atan, Lale Madenoğlu, Nisa İnce, Pınar Özer rol aldı. Yoğun ilgi gören 'Feminen'in Genel Sanat Yönetmeni Duygu Uysal Simrooğlu, 'Feminen'in nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı:

"Projenin genel sanat yönetmeni ve yapımcısı olarak bazı fikirleri kaleme aldım. Kadın, toplum tarafından çoğunlukla tek bir rol ile özdeşleştirilir. Kadını sınırlandıran bu rol, diğer personalarıyla kendini keşfetmesine ve birey olmasına engel olur. Oysa kişi, toplumun kısıtlamalarından öte olma potansiyeline sahiptir ve bu yolda cesaret kişiyi hareketsizlikten kurtarır. Bunu koreografımız Cansu Ergin ile paylaştım. Sonrasında ise koreografi yaratım sürecimiz iki ana bölümden oluştu."

DOĞAÇLAMALAR ÖN PLANA ÇIKTI

'Feminen'in koreografı çağdaş dans sanatçısı Cansu Ergin ise; "Koreografinin kendi içinde organik bir biçimde gelişmesine ve herkesin kendini olduğu şekilde dansıyla ifade etmesine alan açtık. Bu eserde en dikkat çeken şey, hem bireysel hem de toplu olarak var olabilmeleri oldu. Eserde dans eden her bir dansçı kendi otantik hareketlerini sergileyebildi. Doğaçlama çalışmaları başta olmak üzere, olgu ve kavramlar üzerine konuşmak, yazı yoluyla kendini ifade etmek, hareket analizi yapmak gibi pek çok derin üretim yollarından faydalandık." şeklinde konuştu.