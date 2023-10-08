Balıkesirliler kahvaltıda buluştu

Balıkesir'in yetiştirdiği değerleri olan Rektör, bürokrat, gazeteci ve iş insanları kendisi de Balıkesirli olan Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'nin ev sahipliğinde buluştu. İzmir Balıkesirliler Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun'un organizasyonunda bir araya gelen Balıkesirliler bu güzel buluşmada tabi ki gündem Balıkesir ve Balıkesirliler idi. Tarihin, doğanın, kültürün buluştuğu, dört mevsimi yaşatan zengin iklim koşulları ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış bereketli toprakları ile "Türkiye'yi doyuran il" Balıkesir. Türkiye'de ülkemizin bütün kültürlerinin buluştuğu gastronomisi ile bunu yaşatan Türkiye'nin ağız tadının yaşandığı bir 50 peynirli şehir. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir'in marka şehir unvanına tanıtımına birlikte neler yapabiliriz konuşuldu kaynaşma ve tanışma sağlandı. İzmir Balıkesirliler Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun "Bizler Kültür elçileri olarak imkânlarımız dahilinde hemşerilerimiz için neler yapabiliriz nasıl katkı sağlarız düşüncesinde fikir paylaşımı yaparak bu kareyi daha da büyüteceğimiz konusunda emin adımlarla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.