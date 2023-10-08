Bu hafta her şey sınavdan geçiyor

KOÇ Sorumluluklarınız önemli

Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz.

Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Gizlediğiniz hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Sorumluluklarınızdan kaçmak yerine, işinize sıkı sarılmalısınız. Çevrenizde sizin için her türlü fedakarlığı yapacak dostlarınız olacaktır.

BOĞA Sessiz kalmalısınız

Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkabilir.

Beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Bunlara kafanızı fazla takmayarak, daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konuları bir an önce bitirmeye çalışın. Sizinle çalışan kişilerin ruhsal durumlarını çok iyi gözlemleyeceksiniz.

Sessizliği tercih ederken, etrafınızdaki kişilerin hakkınızdaki düşüncelerini araştıracaksınız.

İKİZLER Hırslı yönleriniz atakta

Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz. Bu hafta, enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazılarınız büyük karmaşalar yaşayacak. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir gün. Sosyal ilişkilerinizde sorunlar başınızı ağrıtacaktır. Partnerinizle birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ Özgüveniniz yüksek

Yaptığınız işi severek yapacak, enerjik ruh halinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz. Kendinize olan özgüveniniz sayesinde çok işler başaracaksınız. Yenilik yapmayı düşünmediğiniz anda, hazırlıksız bir şekilde gelen teklifler karşısında kafanız karışacaktır. Bu hafta altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Duygusal konularda partnerinizden beklentilerinizin çıtası yüksek olabilir.

ASLAN Sağduyulu davranıyorsunuz

Girişimde bulunduğunuz alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak ve bilgilerinizi pratik bir şekilde ortaya dökeceksiniz. Sosyal ilişkileriniz ve iş yaşamınız önemli olacak.

Gelirlerinizin artışı karşısında keyfiniz yerine gelecek. Yakın çevrenizle güven duygusu çerçevesi içinde yapacağınız iş birliklerinden kazançlar elde edeceksiniz. Bu hafta yeni iş teklifleri alabilirsiniz.

BAŞAK Yeni çevreler sizi bekliyor

Yeni sosyal çevreler içinde, yeni arkadaşlıklar sizi bekliyor. Bu ilişkilerde tanışacağınız kişilerle duygusal anlamda etkileşimler olabilir.

Sizden büyük olan kişiler konusunda dikkatli olun. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem olacak. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin.

TERAZİ Rakip tanımıyorsunuz

Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlü ve performansınız oldukça yüksek. Planlarınızı gizli tutmak istiyorsunuz fakat çevrenize duvar örmeniz zor olabilir. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor.

AKREP Tartışmalardan sakınmalısınız

Dış dünyanıza yansıtmasanız da, kafanızın içi oldukça karışık. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz.

Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Dostlarınızdan yardım alabileceğiniz bir hafta. Güçlü kişilerle işbirliği içinde ideallerinizi gerçekleştirmeyi amaçlayacaksınız.

YAY Sürprizlere hazır olun

Ani sürprizlere hazır olun. Zeki ve duygusal konuşmalarınızla dikkat çekeceksiniz. Seçimlerinizi fikirlerinize uygun kişilerle yapmak isteyebilirsiniz.

Kendinizden küçük veya büyük bir partnerle aşk yaşayabilirsiniz.

Bu hafta yardımsever bir kişilik yapısıyla karşılık beklemeden vermekten hoşlandığınız için, çevreniz tarafından aranılan kişi olacaksınız.

Yoğun duygular içinde olacaksınız.

OĞLAK Enerjiniz doğru çalışıyor

Karşınıza çıkan kişilerin zekasından da etkileneceksiniz. Bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayabilirsiniz.

Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeme geleceği çalışmalar içine girebilirsiniz. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirliyor ve başlangıçlar konusunda oldukça cesaretli davranıyorsunuz.

KOVA İnce hesaplar söz konusu

Geçmiş duygularınızla içsel hesaplamalar söz konusu. Karamsar olmamaya çalışın. Çevrenizdeki olumsuz olaylara karşı takınacağınız tavırlar, bir sonraki adım için gereken enerji seviyesini belirleyecek. İhtiyaç duyduğunuz anlarda, çekinmeden gerekli yerlerden yardım isteyebilirsiniz.

Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecek. Çevrenizi istediğiniz koşullara doğru yönlendirebileceksiniz.

BALIK Yanlış anlaşılabilirsiniz

Mesleki konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. İletişim konusunda oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz.

İyi niyetli yaklaşımlarınız yanlış anlaşılabilir. Popüler çevrelerde dolaşmaktan hoşlanacak ve renkli yaşamaya devam edeceksiniz.

Duygusal doyum sağlamanızın güç olduğu bir dönem..