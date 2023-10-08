Saç bakımında papatya etkisi

Saçlarınızın rengini evde istediğiniz kadar açabilirsiniz. Bunun için boyalara ve kimyasallara ihtiyacınız yok. Eğer papatya suyu kullanırsanız ve sizlere önereceğimiz adımları izlerseniz kısa sürede doğal bir şekilde daha açık rengi olacaktır. Buna ek olarak yaz aylarında da saçlarınız denize ve havuza girdiğinizde de açılacaktır. Ama bunların kalıcı olmayacağını bilmelisiniz. Saçınızı boyatmak istemiyorsanız ya da kimyasallara alerjiniz varsa en doğal yöntemlerden birisi olan papatya suyunu kullanabilirsiniz.

EN ESKİ UYGULAMA

Papatya suyunu kullanarak saçını açmanız çok karışık ve uzun bir işlem değildir. Bununla saç rengi açmak en eski uygulamalardan birisidir. Genelde kimyasal kullanmayan ama saçının rengi daha açık olsun isteyen kadınlar papatya suyunu tercih eder. İhtiyacınız olan malzemeler; bir miktar su ve kurutulmuş papatya... Papatyaları aktarlardan da alabilirsiniz. Papatya kurularını en az 2 bardak suyla birlikte kaynatın. Rengini saldıktan sonra da 10- 15 dakika kadar soğumaya bırakmalısınız. Soğuyan papatya suyunu saçınızın rengini açmak istediğiniz bölgeye uygulayın. Sonrasında kurutun ve saçlarınızdaki açılmayı görün. 4-5 kere bu uygulamayı yaptığınızda istediğiniz sonucu elde edeceksiniz.

DÖKÜLMEYİ ENGELLER

Bu karışımın önemli yararları da bulunuyor. Papatya suyu saçın rengini açmasının yanı sıra dökülmeyi de engelliyor ve saçlarınızı daha dolgun gösteriyor. Buna ek olarak saç köklerini de güçlendirir. Ama işlemi yaparken de çok fazla sürmemelisiniz ve saçlarınızı yıpratmamalısınız. Uygulamanın hemen ardından saçınızı kurutunca papatya suyundan arınmanız gerekir. O yüzden saçınızda kalmadığından emin olun. Son olarak şuna da dikkat etmeniz gerekiyor: Her gün yapamazsınız. İki ya da üç günde bir tekrarlamanız yeterli olacaktır.

RENK 2-3AY KALICI OLUR

BİLİNDİĞİ üzere saçların rengini açmaya yarayan çeşitli ürünler bulunuyor. Papatya suyu da onlardan en doğalı ama bir o kadar da dikkat edilmesi gerekenlerden. Saçlarınızı boyamadığınızda rengi akar ve farklı bir ton ortaya çıkar. Peki papatya suyu kullanarak rengini açtığınızda ne kadar kalıcı olacak? En az iki ya da üç ay boyunca saç renginiz yeni haliyle kalacak.

CİLT İÇİN DE FAYDALI

Ayrıca diğer faydalarından da bahsedelim: ● Saçın yanı sıra cilt için de besleyici özellikleri bulunuyor ● Saçlarınızın kökünü güçlendirdiği için uzun süre dökülme yaşamazsınız. ● Saçınıza sürmenin yanı sıra papatya suyunu içebilirsiniz. Bu da mide fonksiyonlarında ve diğer sindirim problemlerinizde yardımcı olacaktır.