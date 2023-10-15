Güneş tutulması dünya temelden sarsılıyor

BU DOLUNAY, özbenliğinizin yansımasını bulabil Astrolojide tutulmaların görevinin beklenmeyen ve öngörülemeyen gelişmeleri haber vermek olduğunu çoğumuz biliriz. En azından çevremizde astrolojiye ilgi duyanlar bu konuda yorum yapmaya çalışırlar. Bu olaylarda gerçeklik payının olumlu ve olumsuz yönlerinin geçerliliği tartışıladursun, bir tutulma gerçekleştikten sonra, hayatımızda yeni alanların açılıp aydınlandığını görebiliriz.

Yaşamda geçiş yapmamız gereken dönemeçler olduğunu unutmamalıyız. Bunu bize sağlayan tutulmalardır. Bir bakıma tutulma heyecan verici ve caziptir. Yenilikler karşıdan seyredildiği zaman caziptir. Yaşamımızın içine alacak kadar cesur kararlara hangimiz gönüllü olabiliriz ki... Tutulmaların en büyük özelliği; dış dünyadan, özel hayatımızı etkileyecek bazı koşulları bize getirme özelliğine sahip olmasıdır. Fakat haritanızın etkin olduğu ilgi alanlarınızda birden bire değişik ve dinamik güçler oluşacaktır. İnsiyatifinizin dışında gerçekleşecek olacak bu güçlerle yaşamınız yön değiştirebilir. Belki de, yıllardır beklediğiniz bir değişim kendiliğinden size sunulacaktır.

Bunu biraz da, evrenin size yardımı olarak algılayabilirsiniz.

İSTEKLERE MUCİZEVİ DOKUNUŞ

Güneş tutulmaları yapabileceğinizi hiç düşünmediğiniz şeyleri yapmanıza yardımcı olur. Tutulmalar değişiklik ve yeni durumların ortaya çıkmasına yol açar. Kesinlikle her şey olumlu olacak diye bir şart yok. Tutulmalar bazen size yeni bir kapıyı açarlar. Daha önce asla giremediğiniz bir kapı ardına kadar açılır. Tutulmalar, zamanın tarihlerinde oynar. Uzun zamandır istediğini bir şey bir anda karşınıza çıkabilir. Yıllardır ulaşamadığımız istekleriniz mucizevi bir şekilde gerçekleşebilir. Bazen bir dileğinizin veya çok istediğinizin bir olayı hızlı bir şekilde karşınıza çıkarır.

YENİ HAYATIN BAŞLANGICI

Aylar ya da yıllar geçmesi gerektiğine inandığınız olayları bir anda kapınıza getirirler. Ortaya çıkan yeni bir hayatın başlangıcı olacaktır.

Hatta cesaret edemediğiniz konuları evren sizin adınıza düzenleyecektir.

Güneş tutulmaları, Ay tutulmalarından farklı bir şekilde başlangıçları vurgular. Hayatınızda bir şey bitiyor ve yeni bir şey başlarken belki de aylar sonra yaşamınız düzene girecektir.

Yeni bir oluşumun başlangıç sinyalidir. Şunu unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir ve değişimleri tutulmalar sağlar. 14 Ekim 2023 Terazi burcunda gerçekleşecek olan bu yılın en özel tutulması, 20 Nisan 2023'teki tutulmanın karşıtı. Çalışkanlık, iş sistemleri, temizlik, hijyen, sağlık, liderler, sanatçılar dünyayı temelden etkileyecek değişimlere hazır olmalıyız. Reformist değişimler olacaktır. Alacağımız radikal kararlar hayatımızı değiştirecek. Uzun süredir oturduğunuz bir semtten bir daha dönmemek üzere taşınabilirsiniz.

Ülke değiştirebilirsiniz. Yeni bir kazanç kapısı ardına kadar açılabilir.

Meslek değiştirebilirsiniz.

ACI DA OLSA SONU İYİ BİTEBİLİR

Bir tutulmayı "iyi" ya da "kötü" olarak yargılamakta aceleci davranmayın.

Tutulmalar ani olaylar getirirler ama onların gerçek anlamını anlamak haftalar sürer. Eğer bir tutulma yüzünden acı çekerseniz, evrenin sizin için daha iyi bir şey düşündüğünü aklınızdan çıkarmayın. Sabırlı ve açık olun. Bizi fevri ve biraz da sinirli olmaya zorlayabilir. Duygusal olarak kendimizi güçlü hatta biraz da bencil bulabiliriz. Bir anlık kızgınlıkla yaptığımız hareketlerin bedelini duygularımızla ödemek zorunda kalmamak için sakin kalmakta fayda var. Eğer bir güneş tutulması doğum gününüze ve birkaç gün yakınlarına düşüyorsa, bunun etkilerini kesinlikle tüm sene boyunca hissedeceksiniz. Değişimler bir sonraki doğum gününüze geldiğinizde tamamlanmış olacak.