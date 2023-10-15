O aşkının peşinden geldi şimdi yatırımcı getiriyor

Türkiye'nin göz bebeği İzmir, Dünya'nın dört yanından "dört mevsim" yatırımcı çekiyor. Son yıllarda özellikle Azerbaycanlı iş insanları, rotasını yatırım için İzmir'e çevirdi. Bunlardan biri de Mimar Rasıla Başar. Mühendis bir baba ve bankacı bir annenin kızı olan ve gözlerini dünyaya Bakü'de açan Rasıla Başar, ailesinin doktor olmasını istemesine karşın kalbinin sesini dinleyerek mimarlığa yönelmiş. Sanata olan ilgisiyle birlikte dünyanın farklı şehirlerinde birçok mimari projeyi hayata geçiren Başar'ın yolu 7 yıl önce İzmir ile kesişti. İzmir'e ilk geldiği gün "Burası aynı vatanım gibi" diyen Başar, önce Çeşme'de 5 yıldızlı bir otele imza attı. Ardından İzmir'in merkezinde 25 katlı şehrin yeni yıldızı olacak bir proje için kolları sıvadı.

Başar'ın her projesinin değer kazanması Azerbaycanlı yatırımcıların da dikkatini çekti. Şimdi İzmir-Bakü hattında yatırım köprüsü için çalışıyor.

TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKTI

● Mimarlık sizin için ne ifade ediyor?

Sanat ve tarih olarak tanımladığım mimarlığın bu bütünleştiriciliğinden büyük keyif alıyorum.

İşim benim için tutku, yaşam biçimi. Ama tabi tutkunuzun peşinden gitmeniz gerekiyor ki yaşam biçiminiz olsun.

● Bunu söylediğinize göre, mimarlıktan önce bir başka şey vardı, neydi o?

Ailem tıp eğitimi almamı istiyordu.

Önce ailemin istediği yoldan gittim, tıbbı kazandım. İki sene sonra bana uygun olmadığından emin oldum. Onlara tutkumu anlattım ve üç yetenek sınavını da geçip, Azerbeycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'ni kazandım. 2001 yılında üniversiteyi, 2003 yılında da yüksek lisansımı tamamladım. Aktif ve çalışkan bir öğrenciydim. Tam burslu okudum. Üç sene üst üste yılın öğrencisi seçildim. Hem lisans hem de yüksek lisans eğitimimi, onur derecesiyle mezun olanlara verilen "kırmızı diploma" ile tamamladım.

● Hayalinizde Türkiye'de yaşamak var mıydı?

O dönemde yoktu. Üniversitede çok aktiftim, harıl harıl çalışırdım.

Üniversitedeki hocalarımdan biriyle çalışıyordum. Avrupa ve Amerika'daki projelerle ilgili, Norveçli iş insanlarıyla çalışıyorduk.

O yüzden Norveç'e yerleşmeyi düşünüyordum. Sinan ile tanışıncaya kadar Türkiye'de yaşamak hiç aklımda yoktu.

● Eşiniz Sinan bey ile nasıl tanıştınız?

2004 yılında, Sinan bey Azerbaycan'da bir şirkette çalışıyordu.

Ben de üniversitede çalışıyordum.

Üniversitedeki hocam vasıtasıyla bir mimarlık şirketinde Sinan ile tanıştık. Sonrasında evlendik, birlikte uzun süre yurt dışında tecrübe kazandık.

"VATANIMDA GİBİYİM"

● İzmir ile yolunuz nasıl kesişti?

Bir teklif üzerine önce İstanbul'a geldik. Sonra Bursa'ya taşındık. Orada bir otomotiv firmasının genel müdürlük binasının projesi vardı. O projeyi devam ederken Bakü'den yine teklif geldi.

Orada projeler yaptık. Spor Bakanlığı'nın kompleksini yaptık, evler, oteller yaptık.

Sonra yatırımcılarımızdan biri Türkiye'de yatırım yapmak istedi. Lüks bir otel projesiydi.

Biz de yatırım için İzmir'i seçtik.

2016 yılında lüks segmentteki otel projesi için İzmir'e geldik.

Otel projemizi teslim ettikten sonra Navac Yapı'yı kurduk.

Şuan Navac Yapı kreatif direktörüyüm ve güzeller güzeli İzmir'de eşim ve iki çocuğumla birlikte yaşıyoruz.

"VATANIMDA GİBİYİM"

● Peki neden İzmir desem?

İzmir benim için çok önemli.

Bakü'ye çok benziyor. Geldiğim ilk gün hayran kaldım. Hem şehir, hem insanları.. Denizi, kordonu, sahili, iklimi.. Hepsi bana Bakü'yü hatırlatıyor. Kendi vatanımda gibiyim. İzmir'i ve İzmirlileri seviyorum.

"BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"

● Türk ve Azeri iş insanlarının birlikte iş yapması için nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz?

Daha önceden buraya yerleşen Azeri yurttaşlarımızla, Azeri iş insanlarını bir araya getirerek daha kolay adapte olmalarını sağlayabiliriz. Azerbaycanlı bir arkadaşımız 'İzmir'de birçok Azeri var. Yatırım yapmak için onları bir araya getirebilirsiniz' önerisinde bulundu. Azerbaycan ve İzmir arasında bir yatırım köprüsünün kurulması için çaba içerisindeyiz.

"KÜLTÜR KÖPRÜSÜ"

● İlginin sebebi kültürel benzerlikler de olabilir mi?

Kesinlikle. Azerbaycan'daki adetlerimizi buraya taşıyabilir ve bir kültür köprüsü de kurabiliriz. Örneğin Azerbaycanlılar İzmir'de bir Nevruz kutlaması yapsa eminim ki çok ilgi görür. Sanatla, seramikle uğraşan arkadaşlarımızı da İzmir'e davet etmeyi hedefliyoruz. Biz bu konuda da elimizi her zaman taşın altına sokmaya hazırız. İzmir'e Azerbaycan'ın yatırımcılarını, nitelikli insanlarını kazandırmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.

"ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE"

● Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorsunuz.

Mimarlık okuyan öğrencilere yönelik bir projeniz vardı. Onun hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bünyesinde bulunduğum bir dernekte yer alan mimar arkadaşımla birlikte bu konu hakkında aktif olarak çalışıyoruz.

Biz kendimiz de öğrenci olduk.

Öğreniminiz devam ederken 'Üniversiteyi bitirdikten sonra ne yapacağım' sorusunu hep aklınızın bir kenarında tutarsınız.

Bazı öğrenciler 4 sene boyunca şantiyenin ne olduğunu bilmiyor, orada ne iş yapılır, mimarlar şantiye ile nasıl entegre olurlar bu konuda fikirleri olmayabiliyor. Biz üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak brifingler vermek, şantiye şeflerimiz ve mühendislerimizle birlikte onları bilgilendirmek istiyoruz. Bizim bünyemizde dört mimar arkadaşımız var. Öğrencileri destekleyebilir, bünyemize katabilir, sektöre kazandırabiliriz.