Başlangıç yapmak için olumlu bir hafta

KOÇ

DÜZEN ÖNEMLİ

Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir.

BOĞA

SEZGİLERİNİZ YANILTMIYOR

Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşuları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz.

İKİZLER

BAĞLANTILARINIZ ARTIYOR

Çevrenize karşı sevecensiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygularınız arasında kalacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler.

YENGEÇ

ÖN PLANA ÇIKIYORSUNUZ

Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek.

ASLAN

SOSYAL YAŞAMINIZ ÖNEMLİ

Etrafınızda iyi niyetli kişiler olduğu gibi size olumsuz gelebilecek kötü kişilerin varlığınız da unutmamalısınız. Boş konuşan ve her şeyi abartan insanlarda uzak kalmalısınız. Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmanızı gerektiriyor. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz. Çevrenizin vazgeçemediği bir kişilik haline geliyorsunuz.

BAŞAK

DUYGULARINIZ KONTROL ALTINDA

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız. Akılcı olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz.

TERAZİ

BAZI KAÇAMAKLAR SÖZ KONUSU

Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Kalbi boş olanlar; geçici fakat eğlenceli olan duygularla hareket ederlerken, yaşamlarını renklendirecekler. Bu arada, bazı küçük kaçamaklar söz konusu olabilir.

AKREP

BİTİŞLER GÜNDEME GELEBİLİR

Bu hafta, güçlü dostlukların temelini atacaksınız. Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz.

YAY

MERAKLI YÖNLERİNİZ ARTIYOR

İdealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara ve iş birliğine hazır bir dönemdesiniz. Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız.

OĞLAK

HAYALLERİN PEŞİNDEN GİTMELİSİNİZ

Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Çevreniz bu konuda size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Siz, ilginç kişileri sevdiğiniz için, bu durumdan rahatsız olacaksınız. Bu dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek. Fanatik düşünceler içinde sıkışabilir ve kendinizi kalıplaşmış duygular içinde bulabilirsiniz. Etkin grup arkadaşlıkları her zaman iyi sonuç vermeyebilir.

KOVA

DEĞİŞİMLERE HAZIR OLUN

Gözünüzü korkutmak istemiyoruz fakat ani değişimlere hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çok etkileneceksiniz. Yine dostluklarınızda spekülatif olaylara karşı temkinli olmalısınız. Özellikle, sizi sevindirecek duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır. Sağlığınızla ilgili kararlar alacaksınız.

BALIK

DUYGUSAL ZAAFLARINIZ ARTIYOR

Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, problemlerinizin üzerine gideceksiniz.