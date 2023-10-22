Burcunuz evinizden belli oluyor

ANTİKA MERAKLISI OĞLAK

Planlı yaşamak, tertip, düzen onlar için adeta yaşam biçimidir. Oğlaklar evlerinde kahverengi, gri ve tonlarını tercih ederler. Antika ve ahşap aksesuarları çok severler. Kargaşadan uzak duran oğlakların odalar arasındaki renk uyumu en önemli unsurdur. Konforlu ve karizmatik, şık mobilyaları tercih ederler. Oğlak burcu dekorasyona en çok para harcayan burçlardan biridir.

GÖZ ALICI KOÇ

Enerjileri çok yüksektir. Dekorasyon stili dinamik ve modern tasarımlardır. Ateş grubundaki bu burcun rengi kırmızıdır. Onların evi göz alıcı ve cazibelidir. Özgürlüğüne düşkün koçlar evlerinde rahat hareket etmek ister. Geniş ve ferah evlerden hoşlanırlar dekorasyonlarını kendileri yapar başkalarının karışmasından hoşlanmazlar. Kaliteli kumaşları ve şık vurucu renkleri kullanmayı isterler.

LÜKS DÜŞKÜNÜ BOĞA

Boğa burçları kendi karakterleri gibi dekorasyonda estetik tasarımlı mobilyaları ön planda tutar lüks ve kaliteli mobilyalar seçerler. Döşemelik kumaşlarda özellikle çiçek ve yaprak desenlerinden hoşlanırlar. Boğa burçlarının evlerinde kadife kumaşlar olmazsa olmazlar arasındadır. Aile hayatını çok seven boğa, yumuşak renkli eşyaları tercih eder.

EĞLENCELİ İKİZLER

Sosyal ve eğlenceli bir karaktere sahip olan ikizlerin salon dekorasyonunda baş özellik konfor ve ferahlıktır. Son derece değişken yapıya sahip olan ikizler çok renkli dekorasyonları tercih etmelidir aksi takdirde çok çabuk sıkılabilirler. Renkli perdeler, sade bir halı ve pastel tonlardaki aksesuar ve fon perdeler tercih etmelidirler. Elektroniğe duyduğu ilgiden dolayı ikizler burcu evinde fazla elektronik eşyaya yer verir.

SADE VE MODERN YENGEÇ

En ev meraklı burç yengeçtir. Asla ve asla kargaşadan hoşlanmazlar tek düze, tertipli, modern çizgileri olan sade ama kullanışlı mobilyaları tercih ederler. Yengeçler çok fazla aksesuar ve çok parçalı karışık temalardan hiç hoşlanmazlar. Deniz Başlıca renkleri doğallığı temsil eden beyaz, gümüş renkli mobilyalar onlar için idealdir. Zevkine düşkün olan yengeç, evinde dolu dolu zaman geçireceği alanlar yaratmayı sever.

GÖSTERİŞ MERAKLISI ASLAN

Burçlar arasında gösterişi en çok seven burç kesinlikle Aslan burcudur. Gösterişe olan bu merakını evinde de yansıtır. Favori rengi altın rengidir. Herkesin evine hayran olmasını ister. Görkemli aksesuar ve kumaşları seçerler bu nedenle dekorasyonları biraz pahalıya patlar. Altın varaklı aynalar, lüks halı ve tablolar da aslan burcunun dekorasyonunda yer alır. Kullandığı eşya ve aksesuarların herkesten farklı olmasını isterler.

DETAYCI BAŞAK

Titiz ve düzenli oluşu ile bilinen başak burçlarının bu özellikleri evlerindeki dekorasyonlarına da yansımıştır. Mobilyalarda uyumu ve tek rengi ön plana çıkarırlar. Ancak, mobilyalarında bir detay mutlaka bulunur. Açık ve pastel renkleri tercih ederler. Evlerinde kırık ya da çatlak hiç bir eşya bulundurmazlar. Fazla aksesuar kullanmayan başak burçlarının en çok kokulu sabun ve mum gibi doğal ürünler kullanır.

UYUMLU TERAZİ

Monotonluktan hiç hoşlanmazlar. Uyum ve dengenin sembolü olan terazi burçları evlerinde de modern çizgilerden oluşan mobilyalar kullanmayı severler. Keskin kenarlı, abartılı koltuklar yerine daha yumuşak çizgileri olan ve konforlu kanepeleri tercih ederler. Işık ve aydınlatmadan uzak duran burçlara en uygun aksesuarlar bakır rengindeki metal eşyalar ya da tablolardır. Renk seçimlerinde pastel tonlara ağırlık verir.

SIRA DIŞI AKREP

Son derece detaycı ve cesur olan Akrep burçları benzer özelliklerini evlerine de taşırlar. Ayrıntılara önem verirler bu yüzden akrep burçları için en ideal mobilyalar sıra dışı tasarımlar olacaktır. Şık ve uyumlu parçaları severler. İddialı ve koyu renkleri tercih eden Akrep burçları mürdüm, kırmızı, bordo gibi renkler kullanırlar. Görkemli bir görünüme sahip olan kadife ve saten kumaşları sanat eseri ve heykel gibi aksesuarları tercih ederler. Evlerinin içinde gizli bölmelerinin olmasından çok hoşlanırlar.

EĞLENCELİ YAY

Arkadaş canlısı, eğlenceli, özgür ruhlu olan yayların evleri de kendileri kadar pozitiftir. Yaylar için huzurlu ve kullanışlı bir salon olması en önemlisidir. Yaylar, aradığı özgür ortamı oluşturacak pratik mobilyaları tercih ederler. Arkadaş ağırlamaktan büyük keyif alan yayların vazgeçilmezi büyük yemek masalarıdır. Kuralcılıktan uzak olan yay burçlarının evinde dekorasyon sürekli değişir. Mat metallerden oluşan aksesuarlara meraklıdırlar.

YARATICI KOVA

Yaratıcı özellikte olan kovaların salonları teknoloji ile iç içe olmalı aynı zamanda bol bol sohbet edilebilecek alanlar yaratmalıdır. Kovalar modern tarzdaki mobilyalardan hoşlanırlar. Rahat ve kullanışlı olması onlar için yeterlidir. Az eşya bulundururlar, ancak aksesuar olarak sanat eserlerini tercih ederler.

ROMANTİK BALIK

Duygusallıkları ile öne çıkan Balık burcu dekorasyonunda açık renkleri tercih eder, konfor her zaman ön plandadır. Yenilikler yerine geleneksel tarzda olmasından hoşlanırlar. Aksesuar seçimlerinde pastel renkleri tercih eden balık burçları melankoliklik içeren eşyalara yönelirler.