Ege’nin asırlık restoranları bulustu

"ASIRLIK Restoranlardan Zamansız Tabaklar" etkinliği İzmir'de gerçekleşti. 1947'den bu yana sofralara değer katan Jumbo, kültürümüzün ve tarihimizin bir parçası haline gelen restoranların ortak noktası olan 'zamansızlık ve kalite' vurgusundan yola çıkarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında lezzetleriyle markalaşmış Ege Bölgesi'ndeki asırlık restoranların sevilen yemeklerini, aynı sofrada bir araya getirdi.

ŞEF Osman Sezener ev sahipliğinde ve gazeteci yazar Nedim Atilla'nın anlatımıyla gerçekleşen etkinlikte Türk gastronomi kültürüne ve Cumhuriyetimizin 100. yılına saygı duruşunda bulunuldu. Atatürk'ün kurmaylarıyla yaptığı toplantılara da ev sahipliği yapmasıyla bilinen Arkas Arcademia Mattheys Köşkü'nün tarihi atmosferinde gerçekleşen etkinlik, katılan misafirleri Cumhuriyet tarihinde bir lezzet yolculuğuna çıkardı.

İKONİK YEMEKLERE ŞEF YORUMU

Gecenin menüsünde; Uşak Asırlık İlyas Usta Lokantası'ndan (1923) Uşak Tarhanalı Mavi k-Kuyruk Karides, Edremit Ömür Lokantası'ndan (1924) Enginarlı Elbasan Tava, Edremit Cumhuriyet Lokantası'ndan (1923) Modern Karnıyarık, Afyon Aşçı Bacaksız'dan (1881) Havuçlu Pilava Sarılmış Kuzu Gerdan, Afyon İkbal Lokantası'ndan (1922) Kabaklı, Tahin Dondurma ve Tahin Mus gibi ikonik yemekler yer aldı.