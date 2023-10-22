İzmirli semazen sanatını ağaç kütüklerine resmediyor

Çocukluğundan itibaren resimle iç içe yaşayan, resmin yanında üç kuşaktır devam eden semazenliği de icra eden 75 yaşındaki Hasan Muçay, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Ağaç kütükleri üzerinde çalışmalar yaparak kütükleri birer sanat eseri haline getiren Muçay, gerçekleştirdiği sergilerle de büyük beğeni topluyor. İzmir'in Buca ilçesindeki atölyesinde özel olarak hazırladığı ağaç parçaları üzerine resimler yapan Muçay'ın 9'uncu sergisi 20 Ekim'de Point Bornova AVM'de sanatseverlerle buluştu. Sergi 19 Kasım'a kadar gezilebilecek. Muçay, 13 yaşından bu yana hobi olarak resim yaptığını, hiç ara vermediğini, resim sanatının kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

YAKMAYALIM YAŞATALIM

Ağaç parçaları ve kütüklerle yaklaşık 2 yıldır çalıştığını, 200 civarında resim yaptığını anlatan Muçay, şöyle konuştu: "Yaptığım bu eserler genelde iş yerlerinde, evlerde, mutfaklarda aksesuar olarak kullanılıyor. Ben bu işe başlarken dedim ki 'yakmayalım yaşatalım', sergimizi de nasipse bu temayla açmak istiyorum. Her kesilen ağaç beni üzüyor, ormanlar yandıkça bizim de içimiz yanıyor. Ben de buradan yola çıkarak resim yapmayı istedim. Bu anlayışı herkese ulaştırmak istiyorum." Hasan Muçay, kütük üzerine resim yapmanın normalinden çok daha zahmetli olduğunu, önce tuvali hazırlamak için çalıştığını ifade etti. İlkokul mezunu Muçay, ilkokulun ardından eğitimine devam edememiş ve tabelacılığa başlamış. "13 yaşından beri resimle uğraşıyorum hala amatörüm bu işin okulunu okumadım dersler eğitimler almadım. İçimden geldiği gibi yapmaya devam ettim bu yüzden hala daha amatörüm. Bu işin okullarını okuyup eğitimler alan sanatçılar var. Ben onların yanında kendime profesyonelim diyemem" diye aktarıyor.

SEMAZENLİKTE 61.YIL

Sanat eserlerinin yanında semazenlik görevini de devam ettiren Muçay, semazenliğe nasıl başladığını Şu sözlerle anlattı: Konya'da 13 yaşında başladım. Dede, oğul ve torun olarak ailemizde üç kuşaktır semazenlik yapılıyor. 61 yıldır hiç ara vermedim ve hala daha gerek eğitimlerle gerek etkinliklere katılarak devam ediyorum. Muçay, İzmir'de bir semazen gruplarının olduğunu ancak çalışmalar anlamında hiçbir yerden destek görmediklerini de belirtiyor. Semazenlikte geçirdiği uzun yıllara atıfta bulunan Muçay, "Aktif olarak aynı süreye sahip semazenliğe devam eden başka biri yok. Yıllardır semazenliğe hem devam ediyorum hem de yeni semazenler yetiştirmeye çalışıyorum. Hiçbir kar amacım yok yeter ki kurallara uyan ve severek yapacak yeni semazenler olsun" diyor.

YENİ SEMAZENLER VAR AMA!

Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yeni semazenler yetiştiğini söyleyen Muçay, bu durumdan memnuniyet duysa da şikayetçi olduğunu aktarıyor ve semazenliğin doğru bir şekilde icra edilmemesinden yakınıyor. Muçay, "Kuralları doğru uygulayan semazenlerin bulunduğu dört şehir var. Konya, İzmir, İstanbul, Ankara. Diğer şehirlerde bulunanlar internetten izleyerek ya da doğru eğitimleri vermeyen hocaların derslerine katılarak kendilerini semazen ilan etmiş. İlginin yoğun olması beni çok mutlu etse de kurallara uyulmaması beni ve benim gibi bu işe yıllarını vermiş birçok semazeni üzüyor" dedi.