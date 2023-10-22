Saçınıza keratin desteği gerekiyor mu?

Mutlaka duymuşsunuzdur: Saça keratin takviyesi yapılır. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulur? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basittir. Eğer saçlarınız çok kuruysa ve bakıma ihtiyacı varsa keratin desteği almanız gerekebilir. Aynı zamanda saçlarınız çok dökülüyorsa ve artık eski parlaklığında değilse keratin bakımı yaparak tekrar eski haline getirebilirsiniz. Keratin bakımı yaptıktan sonra belli bir süre saçlarınız canlı olacak ve kuruluğu da azalacak. Böylece dökülme ya da saç tellerinin kırılması gibi durumları yaşamayacaksınız.

YIPRANMALARA SON

Saçlarınız çok yıprandıysa, uzamada sorun yaşıyorsa ve uçlarında da kırıklar oluşuyorsa o zaman sizin saçınız için keratin desteği vermenizin zamanı gelmiş demektir. Özellikle yaz aylarında güneşin de etkisiyle saçlar yıpranır ve bu durumda da saçlar kurur. Genel olarak baktığımızda keratinler saç tellerinin ana maddesidir. Aslında önemli olmasının sebebi de budur. Keratin bakımı yaptırmak için illa bir kuaföre gitmeniz gerekmez. Kendinizle çok zamanınızı almadan karışım hazırlayabilirsiniz ve bunu sağlıklı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Profesyoneller tarafından yapılan bakımlar çok uzun süre etkili olsa da belli bir zaman sonra tekrarlanması gerekir. Sıvı ürünlerin içine entegre edilen keratin parçacıkları yapılan uygulama sonrasında saçın etrafını bir kılıf gibi sarar. Böylece bir koruma katmanı oluşturur.

SÜLFATSIZ ŞAMPUAN

Keratin bakımının en önemli püf noktası kesinlikle sülfatsız şampuan kullanmak. Başka şampuanlar kullandığınız zaman yaptığınız bakım işe yaramayacak ve içerisindeki sülfatlar saçlarınıza zarar verecek.

ISIYLA HAREKETE GEÇİYOR

Saçınızı sülfatsız şampuanla yıkamalısınız. ● Yıkadıktan sonra saçınız henüz nemliyken keratin sürmelisiniz. ● Ürünün özelliğine bakarak ne kadar süre bekletmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. ● Sonrasına özel bir şampuanla tekrar yıkamalısınız. ● Fönle güzelce kurutmalısınız. Çünkü keratin tanecikleri ısıyla harekete geçer.