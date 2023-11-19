Gelecek oyunla şekilleniyor

Oyunları kim sevmez? Hepimiz severiz. Mutluluk verir oyun oynamak, heyacan uyandırır.

Merak duygusunu, coşkuyu içinde barındırır. Ama sorun şu ki oynamayı unuttuk. Pandemi bu noktada çocukları hırpaladı.

Sadece çocukları değil anne babaları da etkiledi. Uzman Psikolog Şebnem Türkdalı Temizocak, özellikle pandemi döneminde çocukların sosyal ve motor gelişimi alanlarında geri kaldığının gözlemleyince harekete geçti. Türünün ilk örneği olan oyun merkezini hayata geçirdi.

6. aydan 6 yaşa kadar oyun grubu ve gelişimsel atölye imkanları sunan Holi Kids Ebeveyn ve Çocuk Oyun Merkezi'nde Temizocak ile buluştuk ve "oyun" oynamanın geleceği nasıl şekillendirdiğini konuştuk.

■ Biz büyükler oynamayı unuttuk mu?

Durum gösteriyor ki oyun oynamanın bizlere neler kazandırdığını hatırlamıyoruz. Hayatın koşturmasında, belki de hatırlamamak kolayımıza geliyor. Ne zaman anne, baba oluyoruz, o zaman oyun yeniden hayatımıza giriyor. Ancak oyunun kuralları çoktan değişti.

■ Nasıl bir değişim bu?

Ana fikir yine aynı. Eğlenceli, mutlu edici, keşfedici duyguları ortaya çıkaran oyunlar hepimizi içine alıyor. Durum bu olunca oyun sadece eğlenceymiş gibi algılanıyor. Oysa oyun, artık günümüzde çok ama çok ciddiye alınması gereken bir konu.

Çünkü geleceği şekillendiriyor.

■ 6 yaş neden önemli?

6 ay ve 6 yaş arası çok önemli.

Çünkü bu dönem, çocuklarımızın hayatının temel taşlarını oluşturduğu kritik bir zaman dilimidir. Fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim için bu dönem bir altın çağdır. Bir çocuğun bu dönemde yaşayacağı her bir deneyim, onun hayatındaki birçok kapıyı açabileceği gibi kapatabilir de.

■ Oyun oynamanın en önemli etkisi nedir?

Oyun, çocukların dünyasını şekillendiren, hayal güçlerini serbest bırakan ve onlara keşfetme olanağı tanıyan eşsiz bir aktivitedir. Eşsiz olduğunun altını bir kez daha çizmem gerekiyor. Çünkü oyunun gücü, geleceğimizi belirleyecek kadar etkili.

■ Pandemi tüm yaşamı ama en çok çocukları etkiledi? Bu açıdan durum nedir?

Özellikle pandemi döneminde çocukların sosyal gelişim ve motor gelişimi alanlarında geri kaldığının gözlemledik. Bu alanlarda çocuk ve ailelere destek sunuyoruz.

■ Bu nasıl bir destek?

Multidisipliner bir yaklaşımla sunulan destek. Holi Kids fikri, öyle hadi bir oyun merkezi açalım diye çıkmadı. Çocukların gelişiminde sporun ve sosyalleşmenin de önemi büyük. Yüzlerce oyun kurguladık ki çocukların başta fiziksel ve sosyal olmak üzere beş gelişim alanını destekleyebilelim. Böylece çocuklar, sosyal yeteneklerini geliştirme, güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirme, aile bağlarını güçlendirme, fiziksel gelişimlerini güçlendirme ve benzersiz hikayelerini oluşturma fırsatlarına sahip oluyor.

■ Fark yaratan oyunlar diye sorsam?

Aslında her oyunun, altında yatan bir amacı var. Örneğin biz de oyun grupları esnasında psikolog gözlem seçenekleri de yer alıyor. İhtiyaca yönelik farklı alanlarda düzenlenen atölye çalışmaları ve serbest oyun alanı ile çocuklarımıza ve ailelerine gerçekten sosyal yeteneklerini geliştirme, güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirme, aile bağlarını güçlendirme, fiziksel gelişimlerini güçlendirme ve benzersiz hikayelerini oluşturma fırsatını yakalıyor.

Bu açıdan bakıldığında her oyun, fark yaratıyor.

Çünkü her birinin altında bir hedef var.

İLK KONUŞAN KAZANIR! DÜNYANIN en güzel şeyi anne baba olmak. Ama çocuk yetiştirmek çok keyifli olduğu kadar karmaşık bir süreç. Bu noktada ebeveynlere öneriniz ne olur?

KENDİNE güvenen çocuklar yetiştirirken, bu zorlu yolculukta, birçok sır var aslında. Benim önemsediğim bir nokta var. Genelde herhangi bir konuda fikir birliğinde olmuyoruz. Ne kadar imkansız da olsa, anne babalar aynı fikirde olmalılar. Bunun için "ilk konuşan kazanır" kuralı geçerlidir. Ebeveynlerden biri ilk bir şey söylediğinde, diğer ebeveyn ona katılmasa da onu onaylamalı. Anne ve babasının aynı fikirde olduğunu düşünen çocuklar daha az ısrarcı olur ve daha mutlu olurlar.