Sürpriz haberlerle kafamız karışacak

KOÇ:

İlişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz BU hafta ikili ilişkilerinizi gözden geçireceksiniz. Arkadaşlıkların ve dostlukların önem kazanması sizi olumlu pozisyonlara getirecek. Sosyal ilişkilerinizde bazı kopmalar söz konusu olduğu zaman işinizi şansa bırakmamayı öğrenmelisiniz. Kesin kararlar almak için, gelecek haftayı beklemelisiniz.

Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak.

BOĞA:

FIRSATLARI değerlendirmelisiniz VENÜS karşıt evinizde ilerlemeye devam ediyor. Ailenizle aşk hayatınızı birlikte götürmek zorundasınız.

Evinizle ilgili radikal kararlar alacaksınız.

İş hayatınızdaki aktivite, aşk fırsatlarını da beraberinde getirecek.

Günlük hayatınızdaki pürüzleri düzeltmek için uygun bir dönem. Bu hafta uzun süredir beklediğiniz iş fırsatları ayağınıza gelebilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde dengeli olmalısınız.

İKİZLER

İş hayatınız hareketli NEPTÜN kariyer evinizde. İş hayatınız oldukça karmaşık bir durum alabilir.

Sosyal hareketlenme size cazip gelmeye başlayacak. Neptün sayesinde çekiciliğiniz artarken; bir arkadaşlık aşka dönüşecektir. Mars karşıt finans evinizde size sıra dışı bir hareketlenme kazandırırken; kıskançlıklara hedef olmanıza neden olacaktır. İş nedeniyle yer değiştirmeniz gerekebilir.

YENGEÇ:

SIRA dışı günler sizi bekliyor BU hafta, sıra dışı günler sizi bekliyor.

Bazı değişimlere hazır olmalısınız.

Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişilerde kullanmalısınız. Duygularınızın evrensel bir sınavdan geçtiğini unutmamalısınız.

Çevrenizi akıllı bir şekilde etkileyeceğiniz bir hafta. İlişkilerinizde kavrayıcı davranarak, olumlu bir enerji sergileyeceksiniz.

ASLAN:

EGOLARINIZ güçleniyor MARS sosyal evinizde oldukça etkili durumda. Egolarınızın güçlendiğini göreceksiniz. Bireyselliğinizi ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Uzun süredir sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını hissedeceksiniz.

İçsel sorunlarınızı kendinizle tartışacaksınız.

Kısa mesafeli yolların sağlayacağı olanakları değerlendireceksiniz.

İş yaşamınızdaki tecrübelerinizin birikimi yeni projelerin gündeme gelmesine neden olacak.

BAŞAK:

Geçmişinizi gözden geçirin URANÜS toprak burcu Boğa'da olağanüstü durumları tetikliyor. İkilem yaşayacağınız bir hafta. Ayrılık kararları gündeme gelebilir. Partnerinizle maddi çıkar ilişkisi yüzünden, aşk yaşantınızda problemler yaşayabilirsiniz.

Bu konuda, olabildiğince soğukkanlı davranarak olayı yatıştırmak sizin elinizde. Geçmişte kalan bazı kişilerle birlikte yeni projeler ortaya çıkabilir. Bilinçaltında geliştirdiğiniz olayların size bir faydası yok.

TERAZİ:

Projelerinize yoğunlaşmalısınız İLİŞKİ gezegeniniz Mars, çevresel koşullarınızı yeniden düzenleyerek fikirsel anlamda ilginç şartları karşınıza çıkarıyor. Romantik düşlerinizin gerçekleştiğini görmek, size mutluluk verecektir. Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması, sosyal ve kariyer gelişimleri de beraberinde getirecek.

Bu hafta önemli projelere yoğunlaşmanız ve kendinizi daha üstün başarılara ayırmanız gerekecektir Ailenizde güzel bir olay gerçekleşebilir.

AKREP:

Fırsatlar kapınızı çalıyor BU hafta Venüs başarılı olmanız için size birçok fırsatı birlikte sunacaktır.

Uzun süredir beklediğiniz sonuçlara yaklaşmanız mümkün. Size destek verecek olayların altını çiziyor ve kısa sürede sabırlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz.

Bu dönemde ilişkilerinizi irdelemek yerine olaylara sükunetle yaklaşmalısınız. Olumlu bir şekilde süregelen özel bir durumunuz varsa, bu konuda coşkularınız tavan yapacaktır.

Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız.

YAY:

Aklınız çok karışık BU dönem kişisel evinizde ilerleyen Mars'tan önemli bir destek alacaksınız.

Süregelen bir beraberliğiniz varsa eşinizle ve sevgilinizle aranızda sorunları konuşarak gidermelisiniz.

Yine bu dönem aşk konusunda uç noktalarda kararlar alacaksınız. Duygusal talepleriniz ve iş gücünüzün yüksek olduğu bir hafta. Sağlam ve kalıcı çalışmalar içindesiniz.

OĞLAK:

Sürprizler ve tepkiler var BU hafta Merkür size olumlu etki veriyor. Aşk ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Bir arkadaşınıza aşık olma olasılığınız yüksek. İş hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz. Yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız.

Gelir kaynaklarınızda olumlu değişimler olacak. Deneyimine dayanan konularda atılım yapacaksınız.

KOVA:

Çekim gücünüz yüksek ÇEKİM gücünüz çok yüksek. Girdiğiniz ortamlarda gözlerin üzerlerinize çevrilmesine alışmış olduğunuz bir gerçek. Bu hafta seyahatlerin getirdiği avantajları iyi kullanmalısınız. Bu hafta iş çevreniz genişleyerek, yoğunluğunuz artacak. Gelirleriniz artacak, fakat tüm bu çabalar sizi de yoracak.

Ortaklıklar iş ve kariyer yaşamınızda önemli bir yer alacak. Ekip çalışmalarına önem vereceksiniz.

BALIK:

Aşk yaşantınız renkleniyor BU hafta gizli duygular içindesiniz.

Bugünlerde gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. Yıllardır unuttuğunuz bazı olayların yeniden gündeme gelmesi, belki de, çözümlenmesi gereken olaylara yeniden ayna tutacak. Sosyal yaşantınızın kariyerinizi etkilemesi sizi yukarılara taşıyacak. Yeni dostlarınız sayesinde önemli kapılar açılacak.