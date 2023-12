Alışverişi öğrenciler yararına yaptılar

"SHOPPİNG Bells for New Year" buluşması Withco Coworking ev sahipliğinde, Ezgi Görücüoğlu'nun daveti ve She Agency'nin organizasyonuyla TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu Üyesi Zehra Demirakça ve Nükhet Serinyel'in katkılarıyla gerçekleşti. Organizasyonun net geliri, Türk Eğitim Vakfı'na aktarıldı. Etkinlikte birbirinden değerli markaların en özel koleksiyonları sergilenirken, ziyaretçilerin yaptığı her alışveriş de öğrencilerin eğitimine katkı oldu. Açılışta konuşan TEV İzmir Yürütme Kurulu Başkanı Gülnur Soybayraktar "Söz konusu eğitim ve gençler olunca, tüm firmalar ve İzmir halkı gönüllü olarak destek oluyor" derken Onursal Başkan Berkay Eskinazi ise öğrencilerin eğitimine katkı için emeği geçen herkese teşekkür etti.