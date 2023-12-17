Patili dostları unutmadılar

Aydın'da 2016 yılında beri aktif faaliyette bulunan motosiklet kulübü Turks MC Aydın şubesi, sokak hayvanlarına yaptığı yardımlarla ve farkındalık çalışmalarıyla dikkat çekti. Didim'de gerçekleştirdikleri sürüş sonrası kulübün tüm şubelerinde patili dostlar için toplanan yardımları ve mamaları depremzede hayvanlara bağışladılar. Turks MC Disiplin Kurulu Başkanı Sedat Şentürk, ellerinden geldiğince bu yardım ve dayanışma ziyaretlerini daha sık gerçekleştireceklerini, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi konusunda daha fazla çalışma yapıldığını söyledi.

Şentürk, tüm vatandaşları can dostlara destek olmaya ve yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için duyarlı olmaya davet etti.

'BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Turks MC Aydın Şube Başkanı Kubilay Onar ise; Türkiye'nin birçok şehrinde yeterli sayıda destekçileri olduğuna ve camia içerisinde zirvede bulunan birkaç kulüpten biri olduklarına dikkat çekti. Onar, "Bizim önceliğimiz buradaki kardeşliğimize bağlı olmak. Patili dostlarımız için gerek barınaklarda gerekse sokaklarda besleme, bakım, tedavi ve sahiplendirme için yıllardır elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birçoğumuz patili bir dost sahiplenmiş durumda ve çevremizi de bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZ DE MUTLU OLDUK'

Kubilay Onar, barınaktaki dostları ziyaret etmenin mutluluk ve heyecan verici olduğunu belirtti. Onar sözlerine şu şekilde devam etti: "Birçok farklı şehir ve barınakta da yaşadığımız gibi bölgedeki barınaklarda bulunmak bizler için çok kıymetliydi."