Kovalar bu yıl baştan ayağa yenileniyor

Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Vizyonunuz büyük ölçüde değişiyor BU YIL değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Plüton artık sizin burcunuzda. Her şey yeniden başlıyor. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkarmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. "Merkür"ün geri hareketi dönemlerinde heyecana kapılıp, hatalara neden olabilecek davranışlar da sergileyebilirsiniz.

Satürn, yapacağınız işleri kurallar dahilinde kullanmanızı istedi ve siz ona uydunuz, o da size istediğiniz şartları sundu. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda ruhsal evinizde gerçekleşiyor. Şimdiye kadar düşünmediğiniz konuların yarattığı olumlu etki, vizyonunuzun değişmesine neden olacak.

İSTEKLERİNİZDE KARARLISINIZ

Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz.

Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Kendinizi garantiye almaktan başka çareniz yok.

Sizden daha genç kişilerle sosyal aktiviteler gerçekleştirirken kendinizi olduğunuzdan daha genç ve yenilenmiş hissedeceksiniz.

8 Nisan'da Koç burcunda Güneş tutulması ve Merkür retrosu bir arada gerçekleşiyor. Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda oldukça hassas davranacaksınız.

Aktif zekanızla becerikli yönlerinizi birleştiriyor ve yüksek bir performans sergiliyorsunuz.

Mantıklı kararlar alacaksınız ve isteklerinizde direteceksiniz.

HER ŞEYİ GÖZE ALIYORSUNUZ

İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz. Birçok sorun üst üste gelecek ve sorumluluk duygularınızın yoğun olmasından dolayı çok gergin olacaksınız.

Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok. Her şeyi göze alacak kadar güçlü ve performansınız oldukça yüksek.18 Eylül'de Balık burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor.

İdeallerinizin biraz da çevresel koşullarla paralel ilerleyeceğini düşünmeli ve paylaşımların kazançlarınızla ve isteklerinizle uyum içinde olmasına dikkat etmelisiniz. 2 Ekim'de Güneş tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor. Düşüncelerinizi yenilemek için gerekli motivasyona sahip olmanıza rağmen karşı tarafın sizi zorlamasından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkacaktır.

UYKUSUZ KALMAMAYA DİKKAT

Karşılıklı şartlarınız iyice belirlemeli ve uygun zemini oluşturmalısınız. Yaşlanıncaya kadar kendilerine bakarlar.

Metabolizmaları çok hassastır.

Doğal ilaçlar vücutlarında daha iyi etki yapar. Bioenerji, akupunktur, homeopati, alternatif tedavi yöntemleri ilgilerini çeker. Bir anda başlayan hızla iyileşen ve iz bırakmadan ilginç bir şekilde ortadan kaybolan hastalıklara yakalanabilirler. Sağlık konusunda oldukça disiplinli hareket edeceksiniz. Katılacağınız organizasyonlarda kontrollü bir şekilde davranmanız, sizi sıkıntıya sokacak sonuçları engelleyecektir.

Uykusuz kalmamalı ve sizi depresif yapacak olaylara karşı temkinli olmalısınız.

BALIKLARA YENİ KAZANÇ KAPILARI AÇILACAK

İŞ tekliflerine karşı takınacağınız tavırlar önemli olacak. Çevrenizdeki fırsatlar size yeni kazanç kapıları açacak Satürn, Jüpiter ve Neptün artık başarı vermeye hazırlanıyor. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için, detayları daha bireysel değerlendiriyordunuz.

Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz.

KORKULARINIZI YENMELİSİNİZ

25 Mart'ta karşıt finans eviniz Terazi'de Ay tutulması gerçekleşiyor. Yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız.

Uzun süredir kavuşamadığınız beklentilerinize yeni bir formül geliştirmek yerine; beklemeyi yeğleyerek, içinizdeki korkuları yenmelisiniz. Daha önce birlikte iş yaptığınız kişilerin iş tekliflerine karşı takınacağınız tavırlar önemli olacak. Kayıp ve kazançlarınızı gözden geçirmeli ve hata yapmamalısınız.

YATIRIMLARDA GECİKME OLABİLİR

8 Nisan'da Güneş tutulması kendi finans eviniz Koç burcunda gerçekleşirken Merkür de aynı evde retro durumunda olacak. Kazançlarınız konusunda eski hayallerinizi yeniden kurgulama ve yeniden yapılandırma olaylarına gireceksiniz. Başka meslek dalları ile ilgili hayalleriniz sizi yanıltabilir. Bu konuda dikkatli olun. Duygusal konularda takıntılarınız nedeniyle, önce cazip gelen bir teklif daha sonra size itici gelecek.

Finans ve maddi konularla ilgili sorunların eşliğinde, beklediğiniz yatırımlarda gecikmeler olacaktır. Mahkeme ve hukuksal meselelerinizde, bu dönemde sorun çıkacaktır.

Partnerinizle ortak bir çalışma içine girecekseniz dikkatli olmalısınız. Birbirinizi yanlış tetikleyebilirsiniz. 18 Eylül'de kişisel evinizde yani Balık'ta Ay tutulması gerçekleşiyor.

Geleneksel hale gelmiş bir imaj sizin için daima geçerli olmasına rağmen, bu dönemde içinizde küçük çılgınlıklar ve kıpırdanmalar söz konusu olacak.

Örneğin; yıllardır aynı saçta ısrar ediyorsanız, bu dönemde biraz daha farklı renkleri deneyebilirsiniz. 2 Ekim'de Güneş tutulması derin duygular veriyor.

İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek. Uzun süredir beklediğiniz sonuçlara yaklaşmanız mümkün. Size destek verecek olayların altını çiziyor ve kısa sürede sabırlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz.

Farkındalığınız artıyor.

STRESTEN UZAK DURMALISINIZ

Zodyak'ın en melankolik burcudur. Kafalarına taktıkları bir problemleri varsa, çevrelerinden kopuk yaşarlar. Sürekli uykusuzluk çekerler. Çok hassas oldukları içinde çok çabuk yıpranırlar.

Stres ve olumsuz şartların sinir sisteminizi olumsuz etkilenmesinden kendinizi korumalı ve uyku düzeninizin bozulmamasına dikkat etmelisiniz. Fazla yoğunluktan yorgun düşebilirsiniz.

Çevrenizin etkisinde kalarak, başaramayacağınız iş sorumlulukları almamalısınız.

Gereksiz yere üzüntü çekebilir ve hastalanabilirsiniz.