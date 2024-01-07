Tek nefeste poz veriyor

İzmirli Özüm Öcal, açık su yüzme yarışlarında hem bireysel, hem de takım halinde birçok Türkiye şampiyonluğuna imza attı, havuzda ragbi Milli Takım ile uluslararası müsabakalarda dereceler elde etti. Spor hayatını su altı modelliğiyle taçlandıran Öcal, Murat Kaplan, Mutlu Kurtbaş, Tolga Yurdaer ve Erkan Balk gibi Türkiye'nin önde gelen su altı fotoğraf sanatçılarıyla önemli projelere imza attı. Şimdiden uluslararası arenada aranan isimler arasına giren Özüm eğitimine Avustralya'da devam ediyor ve oradaki bir ragbi takımında oynuyor. Zaman zaman Türkiye'ye gelen Özüm çekimlere katılıyor.

"SUYUN İÇİNDE MUTLUYUM"

Su altında verdiği pozlarla sosyal medyada gündem olan Özüm, özellikle tek nefesle su altında yapılan çekimlerde rahatlığıyla dikkat çekiyor. Çocuk yaştan beri su sporlarıyla ilgilenen, gösterilere katılan, açık su yüzme yarışmalarında birçok ulusal ve uluslararası dereceler elde eden Özüm Öcal, aynı zamanda iki yıldız bröve sahibi bir dalgıç. Daha önceleri su sporları ile uğraşmanın işini kolaylaştırdığını söyleyen Özüm, "Artık günümüzde çoğu dizi ve film su altı sahnelerine yer vermeye başladı. Belki yakın gelecekte yaratıcı bir fikirle projelerde yer alabilirim. Su benim tutkum ve onunla ilgili her şey farklı bir heyecan veriyor. Suyun içinde çok mutluyum" diyor.

TÜPSÜZ VE NEFESSİZ ÇEKİMLER

Karaburun'da dalış eğitimi aldığını, genelde Çeşme'de Erdinç Ergün'ün kurucusu olduğu Derin Doğa Dalış Merkezi'nde dalışlara katıldığını ve sualtı foto modelliği yaptığını söyleyen Özüm, "Su altı ragbisi ile ilgilendiğim dönemde fotoğrafçı Mutlu Kurtbas bana modellik teklif etti. Kabul ettim. Bu iş zor tabii ki. Bir poz için defalarca suyun altına dalıyorsunuz. Çünkü normal bir model karadaki her şeyi yapabilir ama denizde model olmak aynı zamanda iyi bir dalgıç olmayı gerektirir. Su altını iyi bilmek neye dokunup neye dokunamadığını öğrenmek yani eğitim almak gerek. Bunun haricinde nefes eğitimi almak da çok önemli. Suyun altında çoğu tüpsüz ve nefessiz çekimler yapıyoruz. Denizdeki çekimlerin yanı sıra Pamukkale, Eskişehir'de ve Pamukakale'de tatlı su çekimlerine katıldım" dedi.

Özüm Öcal'ın açık su yüzme yarışmalarında birçok ulusal ve uluslararası derecesi var.