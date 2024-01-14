İzmirliler Tunç çağından beri Bayraklı’da yaşıyor

İzmir Körfezi ve günbatımı manzaralı gökdelenleriyle lüks yaşamın simgesi haline gelen Bayraklı, 7000 bin yıldır cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Restoranları, eğlence ve alışveriş merkezleri ile İzmirlileri kendine çeken Bayraklı'nın asıl cevheri Tepekule Höyüğü... İzmirlilerin ilk yerleşim yeri olan Bayraklı çok önemli bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Smyrna Antik Kenti ve Tepekule Höyüğü, ilçe merkezine ortalama 5 km uzaklıkta yer alır. Özel araba ile yaklaşık 10-12 dakika süren ören yerine 168, 330, 338 ve 359 no'lu otobüs hatları ile de ulaşabilirsiniz... Yanıbaşındaki bu tarihi mirası henüz görmediyseniz bir an önce plan yapmanızı öneriyoruz...

EN ESKİ HELLEN TAPINAĞI

M.Ö 600'lü yıllarda oldukça parlak bir dönem geçiren Smyrna Antik Kenti ve Tepekule Höyüğü'nde Anadolu'nun en eski Hellen tapınağı da yer almaktadır. Yine yapılan çalışmalarda, burada yerleşimin Arkaik döneme kadar uzandığı görülmektedir. Bir açık hava müzesi taşıyan Smyrna Antik Kenti ve Tepekule Höyüğü, Bayraklı'da turizm açısından önemli bir değere sahiptir. Bayraklı'da yer alan höyük, Smyrna'nın ilk kurulduğu yerdir. Bayraklı'daki Smyrna kenti tarihinin M.Ö. 3000 yılından çok daha gerilere uzandığı tahmin edilmekle birlikte, yapılan en son kazılarda henüz M.Ö. 3000 yıllarına kadar gidilebilmiştir. Kazılarda elde edilen bilgiler ışığında ilk yerleşik evlerin höyüğün en üst düzeyinde denizden 3 ile 5 metre yukarıdaki kayalar üzerine oturtulduğu belirlenmiştir. Bu ilk yerleşme Eski Tunç Çağı dönemine aittir.

TEK ODADAN GÖKDELENLERE

Demir Çağı boyunca İzmir evleri, büyüklü küçüklü tek odalı yapılardan oluşmakta idi. Gün yüzüne çıkarılan en eski ev M.Ö. 925 ile M.Ö. 900'e tarihlenmektedir. İyi korunmuş halde ortaya çıkarılan bu tek odalı evin (2,45 x 4 m.) duvarları kerpiçten, damı ise sazdan yapılmıştı. Eski İzmirliler kentlerini M.Ö. 850'lerde kerpiçten yapılmış kalın bir surla korumaya başladılar. Bu tarihten itibaren Eski İzmir'in bir kent devlet kimliği kazanmış olduğu söylenebilir. Kenti 'Basileus' adı verilen bir beyin idare ettiği olasıdır. Göçleri gerçekleştirenler ve kent ileri gelenleri soylu tabakayı oluşturuyordu. Kent duvarları içinde yaşayan nüfus tahminen bin kişi civarındaydı. Kent devlete ait halkın büyük bir bölümü civar köylerde yaşıyordu.

2 BİN 500 YILLIK YAZITLAR

Bu köylerde, bu çağdaki Eski İzmir'in tarlaları, zeytin ağaçları, bağları, çömlekçi ve taşçı işlikleri yer alıyordu. Geçim tarım ve balıkçılıkla sağlanıyordu. Kentin en önemli kutsal yapısı Athena Tapınağı idi. Bu tapınağın günümüze değin korunan en eski kalıntısı M.Ö. 725-700 yılları arasına tarihlenmektedir. Eski İzmir'in parlak dönemi M.Ö. 650-545 yılları arasına denk düşer. Yaklaşık yüz yıl süren bu süre, bütün İon uygarlığının en güçlü dönemini oluşturur. Bu dönemde İzmir'in tarımla yetinmeyip Akdeniz ticaretine de ortak olduğunu görmekteyiz. Parlak dönemin İzmir'deki önemli belirtilerinden biri M.Ö. 650'den beri yazının yaygınlaşmaya başlamasıdır. Tanrıça Athena'ya sunulan armağanların birçoğunda sunu yazıtları bulunmaktadır. Kazılarda ortaya çıkarılan Athena Tapınağı (M.Ö. 640-580), Doğu Helen dünyasının en eski mimarlık eseridir. En eski ve en güzel sütun başlıkları şu ana kadar İzmir'de bulunmuştur.

7. YÜZYILIN PLANLI ŞEHRİ

Eski İzmir'in cadde ve sokakları daha 7. yüzyılın ikinci yarısında ızgara planlı idi, caddeler ve sokaklar kuzeyden güneye ve doğudan batıya uzanıyor, evler genellikle güneye bakıyordu. İlerde M.Ö. 5. yüzyılda Hippodamos tipi adını alacak olan bu kent planı özünde Yakın Doğuda çoktan biliniyordu. Bayraklı şehir planı bu tür kent dokusunun Batı dünyasındaki en erken örneğidir. İon uygarlığının en eski parke döşeli yolu Eski İzmir'de gün ışığına çıkarılmıştır. Helen dünyasının en eski sivil mimarlık eseri Eski İzmir'de 7. Yüzyılın ilk yarısında yapılmış olan güzel taş çeşmedir. Bir zamanlar Yamanlar Dağı üzerinde yükselen Tantalos Mezarı, tholos biçimli anıtsal mezarların güzel bir temsilcisidir. Tantalos mezarı adı ile anılan bu anıtsal eser, Eski İzmir'de M.Ö. 0-580 tarihlerinde yönetimi elinde tutan Basileusun ya da Tiranın mezarı olmalıdır.

ÇÖKÜŞÜ PERSLERDEN OLDU

İzmir'in zenginliği ve gelişkinliği komşu Lydialıları harekete geçirdi ve İzmirlilerle savaşa girdiler. M.Ö. 610-600 yıllarında Lydia orduları İzmir'i ele geçirip kenti yakıp tahrip ettiler. Ancak İzmirliler kentlerini yeniden kurmayı başardılar. Eski İzmir'in çöküşü, Anadolu'da Pers istilasının sonuçlarındandır. Pers İmparatoru orduları Anadolu'da ilerlerken, Lydia krallığına karşı Ege'nin kıyı kentlerinin kendisini desteklemesini istemişti. Bu isteğe uymayan Ege'nin kıyı kentlerini cezalandırmak amacıyla, Pers İmparatoru Lydia'nın başkenti Sardes'i ele geçirdikten sonra, diğer kıyı kentleriyle birlikte İzmir'e de saldırdı. Pers Ordularının saldırısı sonucu M.Ö. 545 yılında İzmir tahrip edildi. Bu tahribattan sonra Bayraklı'daki yerleşim alanında bir daha kent düzeninde bir yerleşim olmadı.

Günümüzde gökdelenleriyle göz dolduran Bayraklı'da evler, Demir Çağı boyunca tek odalıydı. Gün yüzüne çıkarılan en eski ev M.Ö. 925'e tarihleniyor. İyi korunmuş halde ortaya çıkarılan çatısı sazdan yapılmış bu tek odalı ev o dönemde İzmirlilerin nasıl yaşadığını en iyi ortaya koyan örneklerden biri.

Eski İzmirliler kentlerini M.Ö. 850'lerde kerpiçten yapılmış kalın bir surla koruyordu. Bu tarihten itibaren İzmir'in bir kent devlet kimliği kazandığı söylenebilir.