  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Pazar Personel gecesinde gazetecileri unutmadılar

Personel gecesinde gazetecileri unutmadılar

ERCAN AKGÜN
Personel gecesinde gazetecileri unutmadılar
Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, 8. kez gerçekleştirdiği personel balosuyla bu kez herkesi zamanda yolculuğa çıkardı. Otelin 10. katındaki Garden's Hill Event Venue'de 'Retro' konseptiyle düzenlenen gecede, 1920'lerden 1990'lara uzanan nostaljik kıyafetlerle hayli renkli görüntüler yaşanırken, DJ Ali Baran da partinin anlamına uygun parçalara yer verdi. Otel Genel Müdürü Sevil Görgülü, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ne denk gelen personel gecesinde, yıllardır omuz omuza çalıştıkları basın mensuplarına da teşekkür ederek, onlarla beraber pasta kesti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA