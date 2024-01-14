Personel gecesinde gazetecileri unutmadılar

Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, 8. kez gerçekleştirdiği personel balosuyla bu kez herkesi zamanda yolculuğa çıkardı. Otelin 10. katındaki Garden's Hill Event Venue'de 'Retro' konseptiyle düzenlenen gecede, 1920'lerden 1990'lara uzanan nostaljik kıyafetlerle hayli renkli görüntüler yaşanırken, DJ Ali Baran da partinin anlamına uygun parçalara yer verdi. Otel Genel Müdürü Sevil Görgülü, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ne denk gelen personel gecesinde, yıllardır omuz omuza çalıştıkları basın mensuplarına da teşekkür ederek, onlarla beraber pasta kesti.