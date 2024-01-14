Sorunların aslında sizi eğittiğini unutmayın

KOÇ

Çevrenizi tenkit etmeyin Çevresel koşullarınızı değerlendirirken artık hiç kimsenin fikrine ve yardımına ihtiyaç duymayacaksınız. Başkalarının size ayak uydurmasını beklemeye hiç niyetiniz yok. Önceden size karşı gelen kişiler bile, sizin fikirlerinizi kabul etmek zorunda kalacaklar. Bu dönem Güneş siz zorluyor. Çevrenizi tenkit etmezseniz, kariyer ve maddesel durumunuz çok daha güçlü olacak. Fırsat kaybetmeyin. Aşk konusunda eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.

BOĞA

Risklerden uzak durun Bu dönem dikkat etmelisiniz. Yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var. Kariyeriniz önem kazanacak ve daha çok para kazanmanın yollarını arayacaksınız. Yardımlaşma konusunda çevresel işbirliğine ihtiyaç duyacaksınız. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. İlişkilerinizde iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz.

İKİZLER

Eksik yönlerinizi tamamlayın Bu dönem, evinizde bazı tadilatları yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu istenmeyen durumlar karşısında akıllı davranarak, hayıflanmak yerine olayların üstesinden gelmeyi başarmalısınız. Yeni insanlar ilginizi çekmesine rağmen, ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir. Cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Kariyerinizle ilgili sorunlara dikkat edin.

YENGEÇ

Yaşam şartlarınızı gözden geçirin Her zamankinden çok daha önemli bir dönem olacak. Yaşam kalitenizle ilgili bazı çabalarınızın olumlu sonuç vermesi, kararlarınızı daha cesur almanıza neden olacaktır. Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli, rotanızı yeniden çizmelisiniz. Bu özel durum oldukça canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Bu hafta kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olacaktır.

ASLAN

Çevrenizden yardım alacaksınız Bu hafta isteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Pratik düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Çevresel etkinlikler nedeniyle istenemeyen harcamalar da söz konusu. Bu hafta her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir hafta. Sosyal ilişkiler başınızı ağrıtacaktır.

BAŞAK

Yaşama esnek bakmalısınız Bu dönem bazı işbirlikleri için, yeni bir bakış edinmekten mutlu olacaksınız. Değişimlerin size vereceği olumlu etkilerin faydalarını göreceksiniz. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Merkür sayesinde esnek olmalı, eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yeni fırsatlar yaratmak yerine eskileri değerlendirmelisiniz. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız.

TERAZİ

Meraklı yönleriniz atakta Meraklı yönleriniz atağa kalkıyor. Popüler konularda istediğiniz performansı yakalayacaksınız. Bu dönem ön planda olma isteğinizi körükleyen çalışmalar içinde olacak, karizmatik davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Toplumda göze çarpacak çalışmalar yapmak istiyorsunuz. İş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz. Entelektüel konularda daha belirgin çalışmalar içine gireceksiniz.

AKREP

Hatalı durumlara dikkat Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Bu konuda, Güneş'ten de olumlu etkiler var. Yatırım konusunda akıllıca kararlar vereceksiniz. İşinizle ilgili odaklanmayı hedefliyorsunuz. Bu dönem aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, yeni başlayan bir ilişkinin olamayacağını görerek, bitirmek isteyebilirsiniz.

YAY

İş gecikmeleriniz olabilir Dostlarınızla yapacağınız iletişimde gecikmeler olabilir. Yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar söz konusu. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, günlük çalışma koşullarınızı zorlayacaktır. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, hafta içinde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. Heyecanlı günler sizi bekliyor. Baş ve boynunuza dikkat.

OĞLAK

Aile içi sorunlara dikkat Güneş'ten alacağınız etki, çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Çevrenizde gelişen olaylara karşı, takıntı derecesinde kendinizi haklı gösteren değişik yorumlar getirecek, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz.

KOVA

Çalışma hayatınız verimli Bu dönem geçmişte borç para verdiğiniz kişilerden paranızı alabilirsiniz, fakat maddi konularla ilgili konulara girmemelisiniz. Yaptığınız finans anlaşmalarında sorun çıkacaktır. İşbirliği içinde olduğunuz zaman, iş potansiyelinizde enerji yükselmeleri meydana gelecek. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde gecikmeler olabilir.

BALIK

Çevrenize güvenmelisiniz Güven duygusunun önemli olduğu bir dönem... Mesleki olayları sorgularken; biraz da geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan ve gözünüzden kaçan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerden disiplinli bir çalışma bekliyorsunuz.