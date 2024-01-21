Eski kitaplar kadın elinde sepet oluyor

Kadınlara yönelik projeleriyle dikkatleri üzerine çeken İzmir'in Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar'ın, halk eğitime yapmış olduğu başvuru sonucunda mahallesinde yaşayan ev hanımı kadınlar, yaklaşık 2 aydır atık kağıtlardan sepet örüyor. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Zübeyde Kuyuldar, "Atık kağıtları örüp kumaş boyasıyla rengarenk boyadıktan sonra farklı farklı sepetler örüyoruz" dedi.

OKUL OKUL GEZDİ

Muhtar Hatice Akar, "Ev hanımı kadınlarımız sürekli bana gelerek 'Muhtarım evde yapabileceğimiz bir iş var mı?' diyorlar. Ben de bu kursu halk eğitim merkezinde görüp araştırdım. Daha sonra ise bazı okullarla iletişime geçerek öğrencilerin eski kitaplarını aldım. O kitapları matbaada kestirdikten sonra halk eğitime muhtarlığın içinde bütün ihtiyaçları bana ait olmak üzere bir sepet örücülüğü öğretmeni göndermeleri yönünde dilekçe yazdım. Kursiyer kadınların listesini teslim ettik ve bize bir öğretmen gönderdiler. Hammadde olarak gazete, fiş aklınıza gelebilecek her türlü kağıdı kullanıyoruz. Şişe sardıkları kağıtlar ile çeşitli yöntemlerle renklendirmeler yaparak ve yapıştırıcılar kullanarak sepetlerini örüyorlar. Artık para kazanmaya başladılar ve moralleri de yükseldi" ifadelerini kullandı.