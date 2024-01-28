Fırsatlara ve yeniliklere açık olacağımız bir hafta

KOÇ: Özgüveniniz yüksek

ÇEVRESEL koşullarınızı değerlendirirken artık hiç kimsenin fikrine ve yardımına ihtiyaç duymayacaksınız.

Başkalarının size ayak uydurmasını beklemeye hiç niyetiniz yok. Önce size karşı gelen kişiler bile, fikirlerinizi kabul etmek zorunda kalacaklar.

Özgüveninizin yüksekliği sizi yıldız yapacak. Çevrenizi tenkit etmezseniz, kariyer ve maddesel durumunuz çok daha güçlü olacak.

Aşk konusunda eğlenceli ortamlar sizi bekliyor

BOĞA: Fırsatlar kapınızda

HER türlü fırsat ayağınıza gelecektir.

Sizin bu güzel fırsatlar için özel bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacaktır. Duygusal açıdan kolay tatmin sağlayacaksınız. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşebilir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli vermelisiniz

İKİZLER: Riske girmeyin

FAZLA yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var.

Riskli işlerden kaçınmalısınız.

Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var. Kariyeriniz önem kazanacak ve daha çok para kazanmanın yollarını arayacaksınız.

Yardımlaşma konusunda işbirliğine ihtiyaç duyacaksınız.

Çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.

Maddi konularla ilgili bilançolarınızı gözden geçirerek, parasal konularda detaya ineceksiniz.

YENGEÇ: İlişkilerde iddialısınız

İLİŞKİLERİNİZDE iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz. Fakat alabildiğince mevcut ilişkinizi korumak isteyeceksiniz. Yalnız yaşayanlar, bulundukları sosyal çevrelerde tanışacakları kişilerle bir ilişki başlatabilirler. Fakat, bu tür ilişkilerde iyi analizler yaparak kararlar verin. Size hitap eden bir hobiye yoğunlaşarak yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Bu dönem, evinizde bazı tadilatları yaptırmak zorunda kalabilirsiniz

ASLAN: Aşk konusunda dikkatli olmalı

BU dönem yeni insanlar ve yeni kişiler ilginizi çekmesine rağmen, ani değişen şartlar size yanlış kararlar aldırabilir.

Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Aşk konusunda dikkatli olmalısınız. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Çevrenizden aşkınıza onay almayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. dikkatli olun.

BAŞAK: Maddi konular gündemde

HER şeyden çok daha önemli bir dönem olacak.

Yaşam kalitenizle ilgili bazı çabalarınızın olumlu sonuç vermesi, kararlarınızı daha cesur almanıza neden olacaktır.

Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli ve rotanızı yeniden çizmelisiniz. Bu özel durum canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir.

Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin.

TERAZİ: Derin duygular içindesiniz

BU dönem aşk hayatınız çok fazla önemli olmamasına rağmen, yaşadığınız aşkları korumanız gerektiğini unutmamalısınız.

Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan soruların cevabını bu konuşmalardan sonra bulacaksınız.

Duygularınızda ruhani bir doyum arayacaksınız.

AKREP: Kısıtlanmak istemiyorsunuz

BU hafta isteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız.

Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.

Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.

Çevresel etkinlikler nedeniyle istenemeyen harcamalar da söz konusu olabilir. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı hissedebilirsiniz.

YAY: Gücünüzü abartmayın

BU dönem bazı işbirlikleri sizi mutlu edebilir.

Değişimlerin size vereceği olumlu etkilerin faydalarını göreceksiniz.

Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz.

Eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yenilikler konusunda kendinize şans vermelisiniz.

Seyahatlere fırsatlar yaratmalısınız.

Gücünüzün sınırlarını fazla abartmayın.

Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız.

OĞLAK: Duygularınız önemli

BU hafta işbirliği içinde olduğunuz zaman, iş potansiyelinizde enerji yükselmeleri meydana gelecek. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak.

Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Bunlara kafanızı fazla takmayarak, yoğunlaştığınız konuları bir an önce bitirmeye çalışın.

Gerekli koşulları sağlayacaksınız.

KOVA: Takıntılarınızdan vazgeçin

BAZI işlerde gecikmeler olabilir. Yanınızda çalışanlarla aranızda sorunlar söz konusu. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz.

Sözlerin yerine getirilmemesi, çalışmanızı zorlaştıracaktır. İşinizi yaparken rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz.

Yoğun duygular içindesiniz.

Huzursuz olduğunuz bir konudan kaçmak isterken, başka gereksiz bir konuya takılarak kendinizi hırpalayabilirsiniz.

BALIK: Tartışmalara dikkat

YAKIN çevrenizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizin yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz.

Çevrenizde gelişen olaylara karşı, takıntı derecesinde kendinizi haklı gösteren değişik yorumlar getirecek, düşüncelerinize sınır koymak istemeyeceksiniz.