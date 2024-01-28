Heva’nın kalıpları kıran ritimleri

Gaziantep'te doğup büyüyen Heva Kale, Ukraynalı müzik öğretmeni annesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta sanatla tanıştı. Piyanoya başladıktan sonra çello ve saksafon çalan, ardından lisede bateriye merak saran Kale, 2021 yılında kadın davulculara uluslararası anlamda destek olmayı amaçlayan Hit Like A Girl yarışmasının 18 yaş üstü kategorisinde üçüncü oldu. Aynı yıl, Ukrayna-Kanada iş birliğinde düzenlenen Toronto- Ukrayna Yarışmasının finalinde bateri dalında birincilik kazandı. Heva, hayalinin peşinden giderek, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünü tam burslu kazanıp İzmir'e caz davul eğitimi almaya geldi. Heva, mezun olduktan sonra yurt dışında eğitimini tamamlayıp, uluslararası başarı kazanmak istiyor.

PİYANO DEĞİL DAVUL

Genellikle erkeklerin çalmayı tercih ettiği bir enstrüman olan bateride kendini daha fazla geliştirmek istediğini söyleyen Kale, "Kız çocukları piyanoya, erkek çocukları ise davula başlatılır genelde. Ben piyano, abim ise davul çalıyordu. Sonra piyano çok hoşuma gitmemeye başladı. Çello ve saksafon öğrendim. Lisedeyken annemin okulundaki bateri öğretmeninden ders almaya başladım. Bu enstrümanlar arasında en çok davul ilgimi çekmişti ve tüm zamanımı ona ayırdım. Davulun, tutkum haline geldiğini fark ettiğimde, üniversitede müzik okumaya karar verdim. Evde annem ve abimle blues çalardık, şimdi de okulda caz çalıyorum. Tanıştığım müzisyenlerle konuşurken, genelde kadın olduğum için 'Caz vokal mi çalıyorsun?' gibi sorular soruyorlar. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Davul çaldığımı söylediğimde şaşırıyorlar. İnsanlara farklı bir bakış açısı kazandırmayı seviyorum. Kadınları hep klasik müziğe yakıştırıyorlar. İstanbul ve Ankara'daki barlarda müzik dinlemeye gittiğimde bateride hep erkeklerin olduğunu görüyorum. Kadın davulcu sayısı son dönemde artmaya başladı; ama bence daha çok olmalı. İnsanlara ilham vermeyi seviyorum. Başta Timuçin Şahin olmak üzere hocalarım da bana çok şey katıyor. Tamamen caz müziğe yönelip yurt dışında eğitimime devam etmek ve orada bu mesleği yapmak istiyorum" dedi.