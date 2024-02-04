Çevremize duyarlı olmamız gerekiyor

KOÇ

Takıntılarınızdan vazgeçin Entelektüel oluşumlar için uygun bir hafta olmasına rağmen, takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymanız mümkün. Bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda ölçülü gidiyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Söz verirken dikkatli olun.

BOĞA

Gizliliği tercih ediyorsunuz Bu hafta özellikle çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, aşk ilişkilerinizle ilintili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz. Bu dönem, yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz. Sevildiğinizin siz de farkındasınız.

İKİZLER

Yardım duygularınız atakta Çevrenizde enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi olumsuz endişelendirebilir.

YENGEÇ

İlişkilerinize dikkat edin Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarınız çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız. Bu dönem istemeseniz de, tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçsel, davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir hafta içindesiniz.

ASLAN

Tavırlarınız önemli Çevrenize takındığınız tavırlar önemli. Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor. Kendinizle ilgili derin düşünceler ve farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermeli ve bazı şeyleri zamana bırakmalısınız.

BAŞAK

Sabırsız davranmayın Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var. Özellikle güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Satürn'ün karşıt burcunuzda ilerlemesi duyguları yeniden canlandırma olayına girebilir, ifade zorluğu yaşayabilirsiniz. Sözlerinize dikkat edin.

TERAZİ

Kafanız oldukça karışık İş çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bu hafta sizi zorlayabilir. Kafanız karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli. Kendi adınıza güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz. Hafta ortasına doğru gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Anlayışlı olmakta fayda var.

AKREP

Herkes siz hayran Grup çalışmalar için uygun bir hafta ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Bu hafta duygusal takıntılarınızdan uzak kalarak, zamanınızı ihmal ettiğiniz sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Hafta ortasında, görüşeceğinizin kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda, ve yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz. Çevreniz size hayranlık duyuyor.

YAY

Yeni fikirlere hazırsınız Bu hafta iş yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Kişisel başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak. Bu hafta, hiçbir konuda acele etmeyin.. Her zaman belli standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Araştırmacı yönünüzü, geçmiş deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir. Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz. Yeni fikirlere hazırsınız.

OĞLAK

Sakin kalmaya devam edin İletişim konusunda yaşadığınız sorunların altında, takıntılarınız var. Güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyacağınız bir haftaya girdiniz. Partnerinizin de desteğini isteyebilir ve bu konuda kapris yapabilirsiniz. Bu dönem özellikle düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz. Bilinçaltınız karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Belli etmiyorsunuz ama doğanız gereği her şeyi gereksiz irdeliyorsunuz. Sakin kalmaya devam edin.

KOVA

Yaratıcılığınız mükemmel Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bu dönem, her türlü ortamın farklı yönlerini göreceksiniz. İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz.. Yaratıcılığınızı toplumsal olaylarda kullanmaktan yanasınız. Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz. Bu hafta sevdiklerinize daha çok zaman ayırmalısınız. BALIK

Temkinli olun İlişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için bir çok neden ortaya çıkacaktır. Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz. Olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Gelen tekliflere karşı daha temkinli yaklaşmanızda fayda var. Çevrenizle aranızda gelişen rekabet duygusuna ihtiyacınız yok.