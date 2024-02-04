Kendi zihninizin ‘Hacker’ı olun!

Bilgisayar sistemleri ve ağlarına yetkisiz erişim sağlayan, bunları manipüle eden ve kötü amaçlı aktiviteler gerçekleştiren kişilere hacker diyoruz. Bu kişiler, çeşitli amaçlar için hackleme (sızma) tekniklerini kullanarak bilgisayar sistemlerine ve ağlara girebilirler. Bazı hackerlar sadece eğlence veya merak nedeniyle hackleme yaparken, diğerleri ise maddi kazanç, siyasi veya ideolojik amaçlar gibi daha kötü niyetli sebeplerle hareket ederler. Beynimizin de vücudumuzun bilgi sistemi olduğu gerçeğinden hareketle 'hack'lenebilmesi mümkün. Buna da manipülasyon diyoruz. Hacklanmiş beyinlerle savaşa giden, insan öldüren hatta bağımlılıklarla kendine zarar veren pek çok insan var. Ancak, hacker kelimesi bazen, bilgisayar sistemlerinde güvenlik açıklarını keşfeden ve bunları düzeltmek için çalışan profesyonelleri tanımlamak için de kullanılabilir. Bu yüzden kendi beynimizi 'hack'leyerek manipüle edilmesini engelleyebiliriz. Klinik Psikolog Dr. Volkan Uçak, bir psikolojik manipülasyon ve ikna tekniği olan "zihin hackleme" tekniği ile hem sizi manipüle etmeye çalışan insanların kurbanı olmaktan kaçabilir hem de insan ilişkilerinizi daha olumlu bir noktaya çekmek için kullanabilirsiniz" dedi. Uçak ayrıca, zihin hackleme tekniğinin iş yaşamında başarılı olmak ya da bağımlılıklardan kurtulmak için de kullanılabileceğini açıkladı.