Değişime hazır olmamız gereken bir hafta

KOÇ Finans evinizde sürprizler var

SATÜRN Balık burcuna geçti. . Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir dönem içindesiniz. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut. Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız.. Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.

BOĞA Kendinizi baştan yaratıyorsunuz

KOVADA Plüton ve Balıktaki Satürn sizi çevrenizle ilişkilerinize yeni bir boyut getiriyor. Kendi gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız gündeme geliyor. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyor kimseye şans vermiyorsunuz. . Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz.

İKİZLER Mesleğinizde zirveyi zorluyorsunuz

SATÜRN kariyer evinizde ilerlemeye devam ediyor. Mesleğinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Yüksek hedefleriniz var. Planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. Başarı ayağınıza gelecek.

YENGEÇ Yeni iş teklifleri var

KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, Satürn sizi olgunlaştıracak. Çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yeniliklere karşı direnç gösteriyorsunuz. Bazı alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız. Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bağlantılarınızı doğru ilerliyor.

ASLAN Özlemlerinize kavuşuyorsunuz

SATÜRN karşıt finans evinizde, Plüton karşıt evinizde ilerliyor. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir dönem. Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi yeniden gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı arttıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz.

BAŞAK İlişki sınavları gündemde

SATÜRN karşıt evinizde ilerliyor.. Plüton çalışma evinizde ilerliyor. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. . Kendinizi ve mesleki olaylarınızı sorgularken; biraz da geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan ve gözünüzden kaçan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir.

TERAZİ Sezgileriniz artıyor

SATÜRN sağlık ve ruhsal evinizde ilerliyor. Plüton aşk ve sosyal evinizde ilerliyor. Gündelik hayatınızda olaylar sınavdan geçecek.. Beklediğiniz haberler olumlu bir şekilde size ulaşıyor. Ruhsal gelişiminiz için, duygusal konulara gereksiniminiz var. Akıllı kişilerle yapacağınız fikir alışverişinden karlı çıkacağınız için, sezgileriniz sizi yanıltmayacak. Tanışacağınız kişilerin fikirlerinden etkilenmeniz mümkün. Gizli olaylardan uzak kalmak sizi olumlu kılacaktır. Gelişiminiz için bir çok fırsat çıkacak.

AKREP Değişim ve dönüşüm zamanı

SOSYAL yaşamınızdaki olayları testten geçirmenin tam zamanı. Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemeli ve bazı olayları içinizden yargılamalısınız. Bu hafta, tüm enerjinizi maddesel konularınıza ayıracaksınız. Başlatacağınız işlerin planlarını şimdiden yapmaya başladınız bile. Kişiliğinizi güçlendirecek ve egonuzu ortaya çıkaracak işler peşindesiniz. Her kafadan bir ses çıkabilir ve sizi yönlendirmeye kalkabilirler. Planlarınızı gizli yapmalısınız. Değişime hazırsınız.

YAY Çevrenizi sınavdan geçiriyorsunuz

Satürn aile ve yuva evinizde ilerliyor. Plüton iletişim evinizde ilerliyor. Hedefleriniz yüksek fakat egonuzu doğru kullanmalısınız. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz ortamlarda ön planda olma gayretleri içinde çaba sarf edeceksiniz. Çevrenize karşı nazik olmalısınız. Eski duygularınızı gözden geçirmelisiniz.

OĞLAK Aşk hayatınızda sürprizler var

SATÜRN iletişim evinizde ilerliyor. Plüton finans evinize geçti. İlginç karşılaşmalara hazır olun. Gireceğiniz ortamlarda ani gelişen olaylar olacak. Sosyal ilişkilerinizin temellerini sağlam bir şekilde kurmalısınız. Sosyal hayatınızın yoğun olmasından dolayı karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. İleri yaşlarda olanlar, evlilik konusunda önemli bir fırsat yakalayabilirler.

KOVA Tasarruf yapma zamanı

SATÜRN finans evinizde Plüton kişisel evinizde. Değişime hazır olun. Daha kurumsal ve mantıklı işlere yöneleceksiniz. Ailevi konularda duygusal hareket ettiğinizi siz de fark ediyor fakat önleyemediğiniz hisleriniz yüzünden, öfkeli ve hatalı davranıyorsunuz. Evinizle ilgili olumlu planlarınızı yaşama geçirmek için önemli günlerdesiniz. Sizinle aynı fikirde olmayanların sizi eleştirmesine izin vermediğiniz sürece problem olmayacağını bilmelisiniz.

BALIK İletişiminiz güçleniyor

SATÜRN tam iki yıl daha kişisel evinizde ilerlemeye devam edecek. Plüton bilinçaltınızı değiştiriyor. İlişkileriniz sağlamlaştırırken, yakın kan bağı olduğunuz kişilerle ilgili ihmal ettiğiniz konularda size sorun yaratıyor. Bu dönemde deneyimlerinizden yararlanacaksınız. Lider özelliğiniz ön planda olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki duygusal bağ güçlenebilir.