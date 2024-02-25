Güzel yaşlanmanın kuralları

Bir kadın için güzellik her yaşta büyük önem taşıyor. Ama güzel görünmek aynı zamanda sağlıklı olmak anlamına geliyor. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam tarzı aslında güzel yaşlanmanın kurallarını da belirliyor. Dış görüntü için cildinize ekstra bir yatırım yapabilirsiniz... İşte adım adım sağlıklı ve güzel yaşlanmanın sırrı....

YETİŞEMİYORSANIZ DESTEK ALIN

Günlük hayatın bitmek bilmeyen koşuşturmacasında eminiz pek çoğunuz anne, iş kadını, eş, arkadaş kimliklerinizle bin parçaya bölünüyorsunuz. Zaman su gibi akıp gidiyor ve bir gün size yetmiyor bile. Yapmanız gerekenlere yetişmek bir yana yapmak istediklerinize sıra bile gelmiyor! Hal böyle olunca hayatı oldukça hızlı yaşıyorsunuz ama yıpranıyorsunuz. Bu nedenle bazı işlerinizde destek almaktan çekinmeyin dinlenmeye fırsat yaratın. Çalıştığınız kadar dinlenmeye dikkat edin.

EN AZ SEKİZ SAAT UYUYUN

Günde 8 saat uyumak sağlığınız açısından olduğu kadar cilt sağlığı ve yüz güzelliğiniz için de son derece önemli. Kaliteli uyumak, gece geç yatmamak, yüzünüzü dinlendirmek olmazsa olmaz kurallardan. Stres ve sıkıntının uykunuzu kaçırmasına fırsat vermeyin. Aksi taktirde hücrede serbest radikaller ortaya çıkıyor. Bu serbest radikaller de hücre düzeyinde çeşitli yorgunluk aktivitelerine neden oluyor. Ciltte ince kırışıklıklar ortaya çıkıyor, cildin elastik yapısında ve gözeneklerin yapısında bozukluk oluşuyor; böylece erken yaşlanma kaçınılmaz oluyor.

SOFRANIZ GÖKKUŞAĞI GİBİ OLSUN

Rengarenk beslenmenin cilt sağlığı için de önemi tartışılmaz. Siz siz olun günlük beslenme alışkanlıklarınızda meyve, sebze ve proteinden zengin beslenmeye özen gösterin. Şekerden ve karbonhidrattan zengin beslenmek cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Dokuda biriken fazla şeker, proteine enzim aracılığıyla olmadan bağlanıyor. Bu bağlanma, serbest radikallerin oluşumunu artırarak cilt altı bağ dokusunun zarar görmesine ve erken yaşlılık belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Yüksek glisemik indeksli beyaz undan yapılmış gıdalar, şekerlemeler akne oluşumunu tetikliyor. Günde bir avuç badem, fındık, ceviz tüketimi ise hem cildi hem de saçları besliyor.

HER GÜN CİLDİNİZİ TEMİZLEMEYİ UNUTMAYIN

CİLDİNİZİ uygun bir ürünle sabah akşam temizleyin. Yağlı ciltlerde likid temizleyiciler suyla kullanılmalı, kuru ciltlerde ise nemlendirici içeren sabunlar ya da süt formunda temizleme ürünleri tercih edilmeli. Cildinizi temizledikten sonra nemlendirici kullanın. Nemlendiriciler cilt üzerindeki su kaybını önlüyor ve bakım yapıyor. Pek çoğunuz yorgunluktan makyajınızı bile temizleyemeden uyuyakalıyor olabilirsiniz. Ama gün boyu yüzünüzde gözeneklerinizin tıkanmasına neden olan makyajınızın bir de gece boyu neden olacağı olumsuz etkileri göz önüne alarak ne yapın edin, makyajınızı temizlemeden uyumayın.

HAFTADA BİR ÖZEL BAKIM YAPIN

PEELİNG ölü hücreleri uzaklaştırıyor, cildi gençleştiriyor ve tıkanmış gözenekleri temizliyor. Mutlaka cilt tipine uygun ürünler seçin ve cildiniz tahriş olduysa kesinlikle uygulamayın. Cildin durumuna göre haftada 1 veya 2 kez ev tipi peling yapılabilir.