3 teker üstünde piyano resitali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Zafer Mat (72), özel olarak tasarlanmış 3 tekerlekli bisiklet üzerine monte edilmiş piyanosuyla yerli ve yabancı turistlere piyano dinletisi sunuyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1952 yılında dünyaya gelen evli ve 2 çocuk babası Zafer Mat'ın müziğe ilgisi çocuk yaşlarda başladı. Mandolinle başlayan müzik yolculuğu 17 yıl önce arkadaşlarından hediye gelen piyanoyla sürdü. Uzun yıllar Çorlu'da bir alışveriş merkezi içinde piyano çalan Mat, 3 yıl önce yerleştiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde piyanosunu halka açık alanlarda çalıyor.

PİYANOSU HEDİYE

Piyanoyu duygularıyla ve gitardan gelen teorik bilgileriyle çalmaya başladığını söyleyen Zafer Mat, "Piyano benim küçük yaşlarda ilgimi çeken bir enstrümandı. Ekonomik durumum yeterli değildi. 55 yaşında piyano sahibi olabildim. Çorlu'da 3 arkadaşım para toplayarak bana piyano hediye etti. Herhangi bir rehberim, öğretmenim yoktu. 30 yıl kadar gitar çalmıştım. Oradaki teorik bilgilerimi piyanoya aktarmaya çalıştım." dedi. Piyanonun farkındalığını arttırmak için çocuklarla beraber çalmaya başladım. Çocuklara tek parmaklarıyla minik şarkılar çaldırdım. Çok hoşlarına gitti ve giderek daha büyük ilgi görmeye başladı.

Uzun süre Çorlu'da kaldıktan sonra bunu başka şehirlerde yapma gibi bir düşünce oluştu. Dış basından piyanonun bisiklete binilerek çalındığını gördüm. Çok hoşuma gitti ve Çorlu'da demirci bir arkadaştan bu konuda destek aldım. Taşıyıcı oluşturdum. Bu ilgiyi daha da artırdı. Bodrum'da meydanda ve kentin çeşitli noktalarında bisiklet üzerine kurduğum sistem ile çalmaya başladım. Bu yerli ve yabancı turistlerin çok ilgisini çekti" diye konuştu.