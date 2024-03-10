‘Kadınların Yüzü’ ile hikayelerine ortak olun

Her kadının kendine özgü bir hikayesi, farklı bir yaşam mücadelesi bulunuyor. Bizler ise koskocaman dünyanın içerisinde bir atom kadar küçükken çevremizde olup bitenden haberdar olamıyoruz. İşte tam da bu düşünceyle yola çıkan Fikriye Doğan, Cumhuriyetin 100. Yılında birbirinden bağımsız 100 kadın yazarı bir araya getirerek 'Kadınların Yüzü' isimli kitabı ortaya çıkardı. Kadınlar kitapta acıyı, hüznü, şiddeti, aşkı, haksızlığı, esareti, umudu, toplum baskısını kendi dillerince kısa öyküler halinde kaleme aldı.

'BÜYÜK BİR ONUR'

- Bu kitapta yer almak sizde nasıl bir his uyandırdı?

Yayınevi yöneticisi bu projeyi benimle paylaştığında çok heyecanlandım. Kadınların yaşadığı haksızlıkları anlatmaya mürekkebin yetmeyeceği daha da kötüsü anlatılanların şiddetten beslenen baskın, tehditkâr zihniyetleri değiştirmek çok zor. Cumhuriyetin 100. Yılında kadınların varoluşuna armağan olan bu değerli projede yer almak benim için çok büyük onurdu. 'ETKİLENMEMEK ÇOK ZOR'

- Hikâyeyi yazarken ne hissettiniz? Seçtiğim hikâye değerli arkadaşımın 7 yıl önce vefat eden annesi Gülnaz hanımın yaşadıklarını anlatan kısa bir biyografiydi. Leyla Hanım, annesinin yaşadıklarını anlatırken titreyen dudaklarından sözcükler zar zor dökülüyordu. Öfkeliydi, annesine yaşatılanları hazmedemeyişi yüreğinde derin bir yaraydı. Onun nemli gözlerini silerken anlattıklarından etkilenmemek mümkün değildi.

- Başka hangi kitaplarınız var? Benim Aşk Tuzak ve Güzel Kadın, Ruhunu Sevdim, Gözlerinin Ötesinde, O Beni Hiç Sevmedi isimli kitaplarım piyasada. Her bir kitap benim için çok özel.