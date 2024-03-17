3.5 asırlık terapiyle toksinlerden kurtulun

3500 yıl öncesinden günümüze, eski Mısır'dan Çin ve İslam tıbbına birçok kültür tarafından uygulanan ve kadim tedavi yöntemleri içerisinde yer alır hacamat... Aslında bir çeşit kupa uygulamasıdır... Kan dolaşımını arttırmak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan kuru kupa uygulaması ve belli vücut noktalarında yüzeysel cilt kesikleri oluşturarak bölgesel vakumla kanın alındığı yaş kupa uygulamasını tanımlar. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla yüksek tedavi potansiyeli ve etkinliği gösterilmesinin üzerine birçok olimpiyat şampiyonu sporcu ve Hollywood yıldızı tarafından da yaptırılmış ve özellikle Covid sonrası önemi bir kez daha anlaşılmıştır.

Md. Dr. Levent Özkan

METABOLİK ATIKLAR

Cilt altında bulunan atardamarların ve toplardamarların en uç ince damarların bileşkesinde bir basınç farkı vardır. Bu basınç farkından dolayı hücreler arasında sürekli sıvı bulunur. Bu sıvı, hücrelerin besin ve oksijen ihtiyacını karşılarken, metabolik atıkları ve karbondioksiti (CO2) hücrelerden alır ve uç lenf damarlarına taşır. Lenfatik sistemin bozulmasıyla organ sağlığı bozulur. Çünkü hücreler arası atık maddeler, metabolik atıklar, bakteriler, toksinler dokular arası boşluktan uzaklaştırılamaz. Yaş kupa uygulaması, vakum etkisi sayesinde negatif basınç oluşturup ciltaltı lenfatikleri esnetir ve por aralıklarını genişletir. Böylece dokular arası sıvının lenfatiklere daha hızlı akışı sağlanır. Bağ dokusu tüm organların hücrelerinin etrafını sardığı alandır. Besin ve gaz alışverişinin gerçekleştiği, metabolize atıkların, toksinlerin biriktiği bir alandır. Derinin dermis tabakası bağ dokusunun en geniş alana sahip olduğu yerdir. Ayrıca dolaşım hızının en yavaş olduğu bölgedir. Bu durum ise derinin bağ dokusunun bir birikim alanı olması için zemin hazırlar.

KUPA TERAPİNİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Koruyucu sağlık Periyodik olarak kanın ve dokulardaki hücreler arası boşlukların temizlenmesi sürekli oluşan patolojik maddelerin birikimini engelleyecektir. Tek bir hacamat seansında dahi anlamlı miktarda trigliseritlerde total kolesterol, LDLkolesterol, ferritin, ürik acid, otoantikorlar gibi maddelerde azalmalar görülmektedir. Hacamat kanı anormal artış sağlayan doğal elemanlarından temizlediği gibi oto antikor gibi sonradan eklenen patolojik maddelerden de temizler. Süzücü faydaları Kupanın basınç ve çapa bağlı filtrasyon fonksiyonu sayesinde globulin vb. gibi makromoleküller, otoantikorlar, RF atılabilmektedir. Aynı zamanda bazı bileşikler (trigliseritler, kolesterol, LDL) süzülebilmekte. Aynı böbrek gibi hatta daha güçlü süzücü bir atılım gerçekleşmektedir. Detoksifikasyon faydaları Kanın, hücreler arası sıvıların iç ve dış toksinlerden hacamatla temizlenmesi sağlanır. Metabolik fayda Lokal dolaşımı artırıp damarsal birikimi azaltarak hücresel süzmede iyileşme sağlar, kanı yoğunlaşmış hücresel metabolitlerden temizler. Analjezik fayda Kimyasal bileşikleri, inflamasyon oluşturan aracıları, ağrı oluşumuna neden olan maddeleri süzer ve ağrıya duyarlı merkezlerden uzaklaştırır. Kupa içinde toplanan sıvılardaki sinir uçlarını yıkayarak ve doku yapışıklıklarını ayırarak ağrıyı azaltır, cilt kesilerinin hemen ardından vücudun kendi ağrı kesicileri salgılanır. Anti-enflamatuar faydalar Selülit alanından bakterileri ve bakteriyel toksinleri temizlediği gösterilmiştir. Romatizmalı hastaların serumundan enflamatuar aracılar ve oto antikorların temizlendiği ve CRP gibi akut reaksiyonları gösteren maddelerin normalleştiği gösterilmiştir.

Farmakolojik faydalar Mekanik bir uygulama olması sebebiyle hacamatın kimyasal ve farmakolojik alınan ilaçlarla bir etkileşimi bulunmamaktadır. Aksine kandan patolojik maddeleri temizleyerek ilaçların tedavi edici etkilerini arttırır. Hemodinamik faydaları Hacamat damarsal göllenmeyi azaltarak kan akımını artırır ve dolaşımı iyileştirir. Artmış sıvıları atılmasına destek olur ve tansiyonu düşürür. Hematolojik faydalar Hacamat, kanı yoğunlaşmış partiküllerden, açığa çıkmış hemoglobinden ve artmış demir gibi patolojik diğer bileşiklerden temizler. Homeostatik fayda Kanda ve hücreler arası sıvılarda nöroendokrin dengeyi (Fazlalık hormonlar ve metabolitlerini atarak) ve biyokimyasal fizyolojiyi tekrar sağlar. Dolaşıma faydası Nitrik oxidin üretimini arttırarak uç kılcallarda ki ve lenfatik dolaşımı iyileştirir.

KUPA UYGULANABİLECEK DURUMLAR

- Bağışıklık sistemini güçlendirme - Fibromiyalji sendromu - Romatizmal hastalıklara ait kronik ağrı, eklem hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu, yorgunluk gibi durumlar - Kas-iskelet sistemi mekanik ağrıları - Diz ağrısı (osteoartrit vb) - Migren ve gerilim tipi baş ağrısı gibi organik olmayan baş ağrıları - Organik olmayan uyku bozuklukları - Sindirim sistemi hastalıklarına ait bulantı, kusma, kabızlık gibi durumlar - Nevraljilere bağlı ağrılar - Yorgunluk gibi durumlarda da fayda sağlar.