2024 bahçeleri şık ve sade

DOĞANIN sakinliğinde açık havada keyifli anlar geçirmek, ruhu dinlendiren ve yenileyen bir deneyim... Bahçe mobilyaları ise bu deneyimi tamamlayan en önemli unsurların başında geliyor. Hem şıklığıyla göz kamaştıran hem de konforuyla sakinleştirip dinginleştiren bahçe mobilyaları, açık hava alanlarını evin bir parçası haline getirip yaşam alanlarını genişletiyor.

Özellikle de doğanın ruhundan yararlanarak şehrin keşmekeşinden arınmak isteyenler, kendilerini açık havanın huzuruna bırakıyor.

Bu noktada dış mekân dekorasyonu önem kazanıyor. L'unica Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Ali Samantır, 2024 yılı bahçe mobilyaları trendi ile ilgili önemli tüyolar paylaştı.

İÇTEN DIŞA UYUMLU BİR AKIŞ

BU sezonun yıldızı iç mekândan dış mekâna uyumlu bir akış sağlayan tasarımlar. İç mekanlardaki doğala dönüş dalgası, dış mekânın kıyılarına da vuruyor ve elegan tasarımlar öne çıkıyor. Sade ama güçlü, yalın ama iddialı parçalar, 2024 bahçe mobilyalarının estetik anlayışını şekillendiriyor.

Temiz hatlar, nötr renkler ve zarif detaylar dış mekân stilini karakterize ederken doğanın yumuşak geçişleri düzensiz gibi görünen kusursuz dengesi mobilyalarda sanata dönüşüyor. Bu sene renk kartelasında pastel tonların yanı sıra sıcak toprak, taş ve kum rengi gibi doğaya özgü yansımalar, sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu minimalist yaklaşım, modern yaşam tarzını yansıtarak dış mekânı daha davetkâr hale getiriyor.

KARIŞTIR & EŞLEŞTİR AKIMINA DEVAM

2024 yılında karıştır ve eşleştir anlayışı, geçen seneki popülerliğini koruyor. Böylece farklı dokudaki malzemeler bir arada kullanılarak çarpıcı kompozisyonlar yaratılıyor.

Bu sene de terrazzo seramik ve concrete (beton) gibi elementlerin birleştirilmesi, dış mekân mobilyalarına görsel çeşitlilik katarken stil notalarını doğallıkla buluşturuyor. Özgün dokular mobilyalara derinlik ve karakter kazandırırken çok çeşitli karma ortam seçenekleri sunuyor.