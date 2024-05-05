Üniversitede başlayan aşkın mutlu sonu

İzmir'in önde gelen konut içi yapı malzemeleri tedarik firmalarından Mehmet Ceylan Yapı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ceylan ile iç mimar Meliha Kalmaz, Kaya İzmir Thermal & Convention'da attıkları imza ile yaşamlarını birleştirdi.

1200 davetlinin yer aldığı görkemli geceye, her iki ailenin yakınlarının yanı sıra 30 yıllık geçmişe sahip olan firmanın işbirliği yaptığı tedarikçi markaların temsilcileri, müteahhitler ve mimarlar da katıldı. 2015'te Yaşar Üniversitesi'nde okurken tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları ciddiyete dönüşen genç çift, evlilik kararı aldıktan sonra 2022'de Antalya'da bir otelde 250 kişilik organizasyonda nişan yüzüklerini taktı.

ALİŞAN SAHNE ALDI

Ömer ve Meliha Ceylan'ın nikah şahitliğini ise Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve eşi Pınar Ercan, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Serruh Kaleli, iş insanı Bülent Sungur ve ünlü sunucu-manken Ivana Sert Dermenci yerine getirdi. Salon ve masa düzenlemelerinin Exixiz Organizasyon tarafından yapıldığı düğünde, fantezi müziğin sevilen ismi Alişan sahne aldı.

Firmanın sahibi baba Mehmet Ceylan ile 6 ay önce bir organizasyonda karşılaştıklarını ve bu günkü düğünde sahneye çıkmak için kendisinden davet aldığını belirten Alişan, "Mehmet abim sözünü tuttu ve bu gece sizlerle bir aradayım. İnşallah genç çiftimizin her günü düğün gibi, bayram gibi, ailesi ve sevdiklerinizle geçer" dileğinde bulundu. Vakko imzalı gelinlik ve damatlıkla dünya evine giren, gece boyunca da sevdikleriyle dans edip eğlenen Ceylan çifti, balayı için Bali'ye gitmeye karar verdi.