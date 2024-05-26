Bu hafta hayatınızda değişim başlıyor

KOÇ Nostalji içindesiniz

Mars burcunuzda ilerliyor. Kafanızın bir kenarında beklettiğiniz olayları yeniden başlatacaksınız. Gücünüzü ispat etmenin ve yaşam sınavlarından geçmek için uygun bir dönem. Kozmik etki, istekleriniz doğrultusunda size destek veriyor. Nostaljik hisler içinde olacaksınız. Dostlarınızla birlikte eski günleri konuşabilirsiniz. Sosyal hayatınızdaki özgürlüğünüzü istediğiniz gibi yaşayamayacaksınız.

Kısa yolculuklar gündeme gelebilir.

BOĞA Mantık en doğru yol

Mesleki yaşamınıza verdiğiniz önem içerisinde, aile bireylerine de zaman ayırıp, ısrarlı taleplerine kulak vermelisiniz. Bu konuda, spekülatif duyumlardan daha çok kendi sezgilerinize güvenin. Ani yükselişler ve sorumluluk artışı karşısında bocalayabilirsiniz. Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili öne çıkma telaşı içindesiniz. Duygusal bir şekilde işinize sarılacak ve çevrenize kendinizi sevdireceksiniz. isteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir.

İKİZLER Hırsları doğru kullanın

Zihinsel performansınızda bir artış olacak.

Öğrenme kabiliyetinizin çok yüksek olmasından dolayı, birçok konuda aynı anda aktivite göstereceksiniz. Enerjinizi odaklayacağınız konuları iyi belirleyecek ve oldukça cesaretli davranacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Entelektüel arkadaşlarınızla yaptığınız ortak çalışmalar ses getirecek.

YENGEÇ Kuralları belirleyin

İş yaşantınızda kurallı hareket edecek ve başarınızı garantileyeceksiniz. Arkadaşlarınızla yaptığınız ortak çalışmalar gelecekteki ortamınızın ilk adımlarını oluşturacak. Yabancı ülkelere yapacağınız seyahatler önemli olacak.

Eski bir arkadaş özel duyguları körükleyebilir.

İlişkilerinizi sorgulayarak bazı kararlar alabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden disiplinli bir çalışma bekliyorsunuz.

Kıskançlık duygularınıza hakim olmalısınız.

ASLAN Başlangıçlar mutlu edecek

Sakin fakat inatçı bir kişilik içinde olduğunuz için, bu dönem dostlarınıza karşı ilginç ama sorunlu olabilirsiniz. Rutinleşmiş bazı şartların değiştiğini gözleyeceksiniz. Yaşamınızda etkisi uzun sürecek başlangıçlar için önemli bir dönem. Yaşamınızla ilgili oluşumları izlerken, gelecekteki yaşam dilimlerini bir film gibi görebileceksiniz. Akıllı insanlar dikkatinizi çekiyor. Birçoğunuz, yurt dışı avantajlarını kullanacak. İlişkilerinizde tatlı bir yaklaşım söz konusu.

BAŞAK Yaşam felsefeniz değişiyor

Kariyerinizle birlikte paylaşacağınız bir aşk sizi mutlu edecek. Başladığınız bir işte; bir anda dikkat çekici hale gelmeniz yeni iş çevresinde bir aşk buluşmasını da tetikleyecek.

Akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız.

Yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Kendinizle ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele almak zorundasınız. Hafta ortasında Venüs para evinize geçerek harcama içgüdülerinizi körüklüyor.

TERAZİ Cazibe rüzgarı estiriyorsunuz

Aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün. Beğendiğiniz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz.

Kırılmaktan korkuyorsunuz. Aslında, kişileri gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Siz, karşınızdaki kişiye olan hayranlığınızı fazla abartabilirsiniz. Venüs hafta ortası burcunuza geçiyor. Retro Plütona dikkat. Platonik duygular için ideal bir dönem. Eski bir olayın tekrar gündeme gelmesiyle ilişkiniz yeni bir boyut kazanacaktır.

AKREP Sürprizlere hazır olun

Sosyal ilişkilerinizdeki gelişmeler, ilginç ve hoş günler geçireceğiniz eğlenceli anlara neden olacak ve akıllı kişilerle birlikte olmanın motivasyonunu yaşayacaksınız. Yenilik taraflısı bir yapıya sahip olmanız nedeniyle, içinizdeki kıpırtıların arttığını göreceksiniz. Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

Karşıt Merkür enerjinizin yükselmesine neden oluyor. Hedeflerinize ulaşıyorsunuz.

YAY Ayrıntılar önemli

Size para kazandıracak kaynaklarınızı araştırmalısınız.

Eski bilgileriniz gözden geçirmeli ve kısa vadeli yollarda çıkacak aksiliklere hazırlıklı olmalısınız. Bunun içinde yol rotanızı, en ince ayrıntılara kadar gözden geçirmeli ve gerekli değişiklikleri hemen uygulamalısınız.

Gayrimenkul edinmek isteyenler, bu düşlerini gerçekleştirecekler. Uzun süredir bütçenize uygun bir ev arıyorsanız, yine bu günlerde arzularınıza kavuşabilirsiniz.

OĞLAK Israrcı olacaksınız

Psikolojik analiz ve sezgisel yeteneklerin artmasıyla başarılı kompozisyonlar ortaya çıkacak. Çalışma evinizde Güneş'ten alacağınız etkiyle, düşüncelerinizde ısrarcı bir tutum içinde olabilir, partnerinizi bıktırabilirsiniz.

Merkür ve Uranüs iş hayatınızla ilgili çalışma disiplininizi arttırıyor. Hafta ortasında kafanız çok karışacak. Verdiğiniz sözleri yerine getirmek zorundan kalabilirsiniz. Plüton ruhsal evinizden size olumlu destek veriyor. Arkadaşlarınızla enerji alış verişi içindesiniz.

KOVA Güçlü ve kararlısınız

Finans evinizdeki Satürn eski konuları tekrar karşınıza çıkaracak ve sonuca gideceksiniz.

Çalışmalarınızı ve hareketlerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. Zararlı konumlardan kendinizi korumalısınız. Kişiliğinizle ilgili değişimlerin farkında olmanız, sizi daha olumlu bir kişilik yapacaktır. Aileniz için çok şey yapmak isteyeceksiniz. Güçlü, ve kararlısınız. Disiplinli ve kuralcı yönlerinizin geliştiğini göreceksiniz. Zihinsel anlamda potansiyeliniz güçlenecek.

BALIK Arka planda kalmayın

Yıllardır emek verdiğiniz ve sabırla çalıştığınız konulardan bir anda vazgeçebilirsiniz.

Beklediğiniz fırsatların karşınıza çıktığını veya birtakım hukuksal konularının sonuçlandığını göreceksiniz. Gücünüzün yavaşladığını hissederek, kendinizi geri plana çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ev ve aile ile ilgili ekstra sorumluluklar alacağınızı gösteriyor. Evrensel enerjinin size vereceği görevlere hazır olacaksınız. Güçlü sezgileriniz işinizle ilgili konularda belirgin etkiler verecek.