Cem Adria’ndan Solmayan Şarkılar

Sevilen sanatçı Cem Adrian'ın Türk Sanat Müziği'nin hafızalara yer etmiş birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği "Solmayan Şarkılar 2" albümü dinleyiciyle buluştu. "Bir Gülü Sevdim" ve "Hatıram Olsun" şarkılarıyla albümü müjdeleyen sanatçı, 10 şarkıdan oluşan "Solmayan Şarkılar 2" için, "Nitelikli müziğin, şiirselliğin ve özellikle romantizmin can çekiştiği bu dönemde, bu çok özel şarkıları yeniden yorumlamak, kaydetmek, yeni nesil ile buluşturmak ve onlara belki de bu duyguların varlığını hatırlatmak, hatta belki de öğretmek... Albümdeki motivasyonum oldu" dedi.