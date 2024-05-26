Dirinler yeni vizyonla büyüyecek

Dirinler Makine, kurumsallaşma çalışmalarına yeni bir vizyon ekledi. "Geçmişten Geleceğe Köprü" anlamına gelen Drina Projesi ile Dirinler'in önümüzdeki dönem yönetimi belirlendi. Dirinler Makine'nin kurucusu Ahmet Cemil Dirin'i anmak için düzenlenen gecede şirket çalışanları bir araya gelirken, Drina Projesi kapsamında yeni yönetim de tanıtıldı.

Dirinler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Rebil Dirin, "Mutlulukla söylüyorum ki bu protokol kapsamında Yönetim Kurulu Üyemiz Nihan Dirin, bundan sonra Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak. Benden sonra, Dirinler artık ona emanet olacak. Kendisi de bu emaneti, yönetim kurulu üyemiz Feyzan Dirin'e, o da Berat Dirin'e devredecek" dedi.

Dirinler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihan Dirin ise bu süreçte Mustafa Rebil Dirin'in önderlik etmeye devam edeceğini, yönetim kurulu üyeleri ve başkan vekili olarak da kendisinin daha fazla sorumluluk alacağını söyledi.

Nihal Yarkent İnce - Şafak İnce

Dirinler'de 25 ve 30. yılını dolduranlar ise plaketle ödüllendirildi. Geceye 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu da damga vurdu.