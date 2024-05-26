İstihdamının yüzde 35'i kadın olan, ayrıca firmaların kadın yöneticilerinin de yönetim kurulunda yer aldığı Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSBİ), "Sağlıklı Anneler, Mutlu Nesiller" konferansı düzenlendi. Tire İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen konferans, yoğun bir katılımla gerçekleşti. OSB bünyesindeki firmalarda çalışan kadınlar, salonda boş koltuk bırakmadı. Açılışta konuşan TOSBİ Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güloğlu Uğuz, sağlıklı nesiller yetiştirmenin, toplum ortak hedefi olduğuna dikkat çekti. Uğuz, "Bilinçli annelerle el ele vererek, daha sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğimize inancım tam" dedi. Tire İlçe Sağlık Müdürlüğü Hekimi Dr. Hürol Aksu ise meslek yaşamında gördüğü en büyük katılımcıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, bunun kadınların sağlığa verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

TOSBİ Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güloğlu Uğuz

YETER Kİ GELİN BİZ SİZİ BEKLERİZ

TİRE İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlusu Nuray Kaplan ise kadınlara çağrı yaptı. Kaplan "Yeter ki gelin taramalarınızı yaptırın. İzmir'in neresinde oturduğunuz da önemli değil. Hatta gelirken yanınızda sevdiğiniz bir kişiyi daha taramaya getirin. Mesai saatinden sonra gelecekseniz bile haber verin sizi bekleriz. İhmal etmeyin, yeter ki gelin" dedi. Organ ve Doku Bağış Birimi Sorumlusu Ümran Çay, Uzman Psikolog Hamdullah Çayır ve Diyetisyen Büşra Ayyıldız da konuları hakkında kadınları bilgilendirdi. Konferans sonunda bir çok kadın sağlık taraması kaydını yaptırırken, organ bağış için de form doldurdu. TOSBİ Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güloğlu Uğuz ve Esra Boyacıoğlu ile TOSBİ Müdürü Oğuz Düztaş katkıları nedeniyle uzmanlara plaketle teşekkür etti.