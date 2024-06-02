Bu hafta söz verirken bir daha düşünün

KOÇ Pratikliğiniz ortaya çıkıyor

BU hafta özellikle hareketli ve pratik yönleriniz ortaya çıkıyor.

İkna kabiliyetiniz oldukça yüksek seyrediyor. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Sözleriniz kırıcı ve baskıcı olabilir fakat siz taviz vermeyen tavırlarınızla kendinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz.

BOĞA Dikkat çekiyorsunuz

ÇEVRENİZDE farklı yapınızla ilgi göreceksiniz. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde yoğunlaştıracaksınız.

Güzelliğinizi kullanabileceğiniz bir hafta içindesiniz. Hayallerinizi askıya almanız gerekmektedir.

Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.

Güzel konuşmalarınızla ve kendinizden emin tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz.

İKİZLER Fırsatları değerlendirin

AŞK ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün. Aslında, kişileri gözünüzde büyütmenin bir anlamı yok. Siz, karşınızdaki kişiye olan hayranlığınızı fazla abartabilirsiniz.

Hayal kırıklıklarına yatkınsınız.

Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek.

Ortaklıklar ve evlilik konularında çevresel faktörlerin büyük bir rol oynayacağı bir tablo ortaya çıkıyor.

Sunumları iyi değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ YENİ çevre mutlu edecek

ORTAKLIKLAR için olumlu olabilecek bu etki, evliliğiniz için zor bir açı etkisi verebilir. İlişkinizde karşılıklı birbirinize acı verebilirsiniz.

Sevdiğiniz kişiyi yalnız bırakmayarak, ona eşlik etmelisiniz.

Aşk ilişkinizde sır olmayı tercih edebilirsiniz. Bu günlerde karşınıza çıkacak kişilere dikkat.

Yanlış dostluklar biterken, akabinde başlayan yeni dostluklardan çok şey kazanacaksınız. Yeni çevrelerde daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz.

ASLAN Şartlar sizden yana

KENDİNİZE dönük tavırlar içinde olmanız sizi olumsuz etkileyecek.

Bencil yönlerinizi ortaya çıkaracak davranışlar, süregelen ilişkilerinizi zorlayabilir. Fakat, eski ve yeni olayları gözden geçireceksiniz.

Geçmişte başlattığınız bir duygunun şekil değiştirmesi sizi yorabilir, dikkatli olun.

Ketum ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana yön değiştirecek. Dikkatinizi çeken insanlarla farklı ortamlarda bulunacaksınız.

BAŞAK İlişkilerinize dikkat edin

SEVGİYİ algılama biçiminiz çok farklı. Keşfettiğiniz her yeni şey, adeta sizi büyülüyor. Fakat derin ilişkiler sizde zorlayıcı bir etki yapıyor. Çevrenizdeki her şeyin belli bir düzen içinde olmasına özen gösteriyorsunuz. Birçok Başak bu dönemde kendisiyle ilgili güzel değişimler yaşayacak.

Aşk yaşantınızda yaşadığınız problemlerin maddi sorunlarınızla pekişmesini istemiyorsanız, olayları akışına denetimli bir şekilde bırakmalısınız.

TERAZİ Sabırsız davranmayın

GÜNLÜK yaşam süreci içinde tartışmaların da olabileceğini göz önünde bulundurarak, olaylara göreceli bakmaya çalışın. Bu dönemde herkese şüphe içinde bakacağınız için; düzenli bir ilişki yaşadığınız partneriniz varsa, onu da yanlış suçlamalarla bıktırabilirsiniz.

Sevdiğiniz kişi bu baskıcı tavırlarınıza dayanamayarak, ilişkinizi gözden geçirmek için sizden uzaklaşabilir. İş konusunda duygusal davranmaktan vazgeçin.

AKREP Kafanız oldukça karışık

ÇEVRENİZDE size yaklaşmak isteyen farklı kişilerin mevcudiyetinden habersiz olabilirsiniz.

Etrafınızda daha duyarlı bir şekilde bakmanızda fayda var.

İletişim konusunda başarılısınız ve her konuda yaratıcı yönlerinizi anlık olaylardan etkilenerek yeniden şekillendirebiliyorsunuz.

Özverili davranışlarınız takdir görecek. Birlikte çalıştığınız kişilerle ortak çalışmalarınızın altında parasal detaylar yatıyor. Risklere karşı tedbirli olmalısınız.

YAY Yeni fikirlere hazırsınız

BU hafta seyahat planları için uygun bir dönem. Birçok alternatifin gündem kazanması aklınızı karıştırabilir. Gizli duygusal durumlara takılıp durmayın. Çevrenizde oluşan olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz. Yaşamınızdaki olayları esnetmek isteyebilirsiniz.

Bildiğiniz konularda ısrarla inat etmeniz, bazı olumsuz etkileşimlere neden olacaktır.

Hafta sonuna doğru haklı olduğunuzu görmek, sizi biraz daha rahatlatacaktır.

OĞLAK Sakin kalmaya devam

OLAYLARIN hem içinde hem de dışında kalabilen ender kişilerden birisiniz. Tarzınızı ortaya koyarken; etki altında kalmak istemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirirken mutsuz olduğunuz olaylardan, kendinizi soyutlayacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Sevgi dolu bir beraberliği geliştirmek gerçekten zor oluyor. Uzun zamandır dargın olduğunuz eski dostlarınızla görüşebilirsiniz.

KOVA Temkinli olun

GÜCÜNÜZÜ testten geçiriyorsunuz.

Aile ve yuva evinizdeki Uranüs uzun süredir yapmak isteyip de bir türlü hayata geçiremediğiniz fırsatları yeniden karşınıza çıkaracak. Boğa'daki Merkür, size gereken desteği veriyor ve yapacağı gizli yardım jestleri olduğunu fark ettiğinizde; manevi duygularının daha da güçlendiğini göreceksiniz. Ani ve hoş sürprizlere hazır olun. Yolunuzdaki bazı engellerin kendiliğinden yok olduğunu anlayacaksınız.

BALIK Yaşamın akışında kalın

DUYGUSAL hatalar yapmaya müsait bir döneminiz. Karşı cins ile olan ilişkilerinizde, ani gelişen duygularınız sizi yanıltacaktır.

Söz vermeden önce düşünmelisiniz.

Enerjiniz sizi sonradan vazgeçeceğiniz aşklara sürüklemesin.

Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor.

Yalnızlığı tercih edeceğiniz bir hafta. Aklınız çok karışık dikkatli olmalısınız. Sezgileriniz size başarılarınız konusunda yardımcı olacaktır.