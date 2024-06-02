Havaalanında Adana lezzetleri

Adana Lezzet Günleri'nin üçüncü ve son ayağı, hafta sonu İzmir'de yapıldı. TAV Havalimanları iştiraki BTA Food & Services tarafından Tadında Anadolu Restoranları'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, misafirler Adana'nın yerel malzemeleri ve geleneksel pişirme teknikleriyle hazırlanan yöresel yemeklerin tadına baktı. Kurumun danışman şefi Şefika Günyel'in yönetiminde, restoranın İzmirli şefleri Oytun Dağlı, Mehmet Güvenç ve ekibi tarafından hazırlanan Adana'ya ait tencere yemekleri, zeytinyağlıları, meze çeşitleri ve tatlılar, konukların beğenisine sunuldu.

Sunumlar sırasında Şefika Günyel tarafından kentin yemek kültürüyle ilgili bilgiler de verildi. BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, "Bu yıl da çok kültürlü tarihi, bereketli toprakları, zengin gastronomi geleneği ile Adana'yı ele aldık" dedi. Günyel ise sunulan her yiyeceğin tarihi bir geçmişi olduğunu belirtti.

Menüde tencere yemekleri vardı

ETKİNLİKTE misafirlere analı kızlı, Adana usulü cacık, ezme salata, haşlama içli köfte, babagannuş, teretür, domates tava, taş kadayıf ve halka tatlısı servis edildi.