Küçük kalemler ‘Öykü Penceresi’nde buluştu

OKUMA yazma alışkanlığı, hayatın her alanını önemli şekilde etkileyen belki de en temel beceri. Öyle ki okuma ve yazmayı öğrenen her çocuk çevresini daha iyi tanıyıp sorgulamaya, hayata dair daha net bir bakış açısı kazanmaya başlıyor. Okuma ve yazma etkinliği, ülkelerin dilini de koruyup zenginleştirir. Konak Hakimiyet-i Milliye İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Köksal Macit, öğrencilerine birinci sınıftan başlayarak okuma ve yazma alışkanlığı ve becerisini geliştirmek için önemli çalışmalara imza attı

. "Hedefimiz; geleceği anlamak, çevremizde olup biteni sorgulamak, bilişsel düzeyimizi geliştirmek, doğru kararlar vermek, güzel şeyler yaratmaktır" diyen Macit, "İki yıldır yazdığımız kendi öykülerimizi bir araya getirerek 'Öykü Penceresi' adlı kitabımızı hazırladık. Kitabın; hem kendi okur yazarlık geleceğimizin temellerini atması hem de farkındalık duygusunun oluşturması adına güzel bir çalışma oldu" dedi.